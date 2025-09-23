15 років тюрми отримав контрактник-дезертир, який коригував ракетні удари РФ

На Вінниччині суд визнав військовослужбовця винним у державній зраді, диверсії та дезертирстві.

Джерело: СБУ, Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону, УП

Деталі: Вироком Калинівського районного суду Вінницької області чоловіку призначено 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, окрім житла.

Слідство встановило, що у березні 2024 року фігурант (за даними СБУ – військовий контрактник -ред.) самовільно залишив місце служби після перебування у шпиталі, не повернувшись до виконання обов’язків у військову частину.

У суді прокурори довели, що у серпні 2024 року чоловіка завербували представники держави-агресора, яким він добровільно передавав дані про розташування підрозділів та техніки Збройних сил України на території Вінницької та Сумської областей. Він здійснював фото- та відеофіксацію, визначав координати об’єктів і передавав ці матеріали через месенджер Telegram.

Також у кінці серпня – на початку вересня 2024 року військовослужбовець за грошову винагороду підпалював залізничні релейні шафи у Вінницькій області, результати чого надсилав "кураторам".

У вересні 2024 року правоохоронці затримали його за місцем проживання. Суд арештував його без права внесення застави.