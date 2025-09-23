15 лет тюрьмы получил контрактник-дезертир, который корректировал ракетные удары РФ

В Винницкой области суд признал военнослужащего виновным в государственной измене, диверсии и дезертирстве.

Источник: СБУ, Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона, УП

Детали: Приговором Калиновского районного суда Винницкой области мужчине назначено 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, кроме жилья.

Следствие установило, что в марте 2024 года фигурант (по данным СБУ – военный контрактник – ред.) самовольно покинул место службы после пребывания в госпитале, не вернувшись к исполнению обязанностей в воинскую часть.

В суде прокуроры доказали, что в августе 2024 года мужчину завербовали представители государства-агрессора, которым он добровольно передавал данные о расположении подразделений и техники Вооруженных сил Украины на территории Винницкой и Сумской областей. Он осуществлял фото- и видеофиксацию, определял координаты объектов и передавал эти материалы через мессенджер Telegram.

Также в конце августа - начале сентября 2024 года военнослужащий за денежное вознаграждение поджигал железнодорожные релейные шкафы в Винницкой области, результаты чего отправлял "кураторам".

В сентябре 2024 года правоохранители задержали его по месту жительства. Суд арестовал его без права внесения залога.