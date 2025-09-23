Усі розділи
ГУР: На Бєлгородщині злетів у повітря міст, який використовували російські війська

Олександр ШумілінВівторок, 23 вересня 2025, 17:31
ГУР: На Бєлгородщині злетів у повітря міст, який використовували російські війська
Фото: ГУР

В Бєлгородській області Росії дрони атакували і знищили міст поблизу населеного пункту Старосельцево, який використовувала російська армія.

Джерело: повідомлення Головного управління розвідки Міноборони України

Дослівно: "Міст в районі населеного пункту Старосельцево на Бєлгородщині, який російська окупаційна армія використовувала для логістики, злетів у повітря ― у здобутому розвідниками перехопленні місцевий мешканець описав деталі "бавовни".

Деталі: Розвідники опублікували аудіо перехоплення розмови місцевого жителя, який розповідає, що міст атакував дрон і мосту "пі..да".

"Та шо ― в Старосельцево міст підірвали. Через річку, так. Там дрон підлетів. А замінований був, бл..дь. Бл..дь, у ящики х...як ― і п..зда мосту", - розповів росіянин.

 
Скріншот

В повідомленні не наводяться фото чи відео знищеного мосту.

розвідка
