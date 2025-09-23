ГУР: На Бєлгородщині злетів у повітря міст, який використовували російські війська
В Бєлгородській області Росії дрони атакували і знищили міст поблизу населеного пункту Старосельцево, який використовувала російська армія.
Джерело: повідомлення Головного управління розвідки Міноборони України
Дослівно: "Міст в районі населеного пункту Старосельцево на Бєлгородщині, який російська окупаційна армія використовувала для логістики, злетів у повітря ― у здобутому розвідниками перехопленні місцевий мешканець описав деталі "бавовни".
Деталі: Розвідники опублікували аудіо перехоплення розмови місцевого жителя, який розповідає, що міст атакував дрон і мосту "пі..да".
"Та шо ― в Старосельцево міст підірвали. Через річку, так. Там дрон підлетів. А замінований був, бл..дь. Бл..дь, у ящики х...як ― і п..зда мосту", - розповів росіянин.
В повідомленні не наводяться фото чи відео знищеного мосту.