ГУР: В Белгородской области взлетел на воздух мост, который использовали российские войска

В Белгородской области России дроны атаковали и уничтожили мост вблизи населенного пункта Старосельцево, который использовала российская армия.

Источник: сообщение Главного управления разведки Минобороны Украины

Дословно: "Мост в районе населенного пункта Старосельцево в Белгородской области, который российская оккупационная армия использовала для логистики, взлетел на воздух ― в перехваченном разведчиками разговоре местный житель описал детали "хлопка".

Детали: Разведчики опубликовали аудио перехвата разговора местного жителя, который рассказывает, что мост атаковал дрон и мосту "пи..да".

"Да шо ― в старосельцево мост взорвали. Через речку, да. Там дрон подлетел. А заминированный был, бл..дь. Бл..дь, у ящики х...як ― и п..зда мосту", ― рассказал россиянин.

В сообщении не приводятся фото или видео уничтоженного моста.