Рубіо виключив можливість збиття літаків РФ, що порушують повітряний простір НАТО

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 23 вересня 2025, 18:51
Рубіо виключив можливість збиття літаків РФ, що порушують повітряний простір НАТО
Рубіо. Фото - getty images

Державний секретар США Марко Рубіо виключив можливість збиття російських літаків, що порушують повітряний простір НАТО, якщо тільки ті не здійснюють агресивних дій.

Джерело: як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю CBS News, яке наводить пресслужба Держдепу

Деталі: На питання, чи готові США брати участь у збитті російських літаків, якщо ті порушать повітряний простір, Рубіо відповів: "Я не думаю, що хтось говорив про збиття російських літаків, якщо вони не атакують".

"Я думаю, що ви бачили, як НАТО реагує на ці порушення так, як ми реагуємо на них завжди, а саме: коли вони входять у ваш повітряний простір або вашу оборонну зону, ви підіймаєтеся і перехоплюєте їх", – сказав він.

"І саме так і зробив НАТО, і саме так НАТО буде робити й надалі", – додав державний секретар.

Рубіо повтори слова посла США при ООН Майкла Волца, який напередодні сказав, що Штати працюватимуть із союзниками, "щоб захистити кожен сантиметр території НАТО".

"Це зобов'язання залишається незмінним", – сказав Рубіо.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте раніше сказав, що Альянс збирається ухвалювати рішення щодо застосування сили проти літаків чи дронів, які порушують його повітряний простір, ґрунтуючись на розвідінформації щодо рівня загрози, який вони можуть нести.

Напередодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна буде рішуче захищати свій повітряний простір, якщо літаючі об'єкти порушать його.

