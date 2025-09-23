Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Рубио исключил возможность сбивания самолетов РФ, нарушающих воздушное пространство НАТО

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 23 сентября 2025, 18:51
Рубио исключил возможность сбивания самолетов РФ, нарушающих воздушное пространство НАТО
Рубио. Фото - getty images

Государственный секретарь США Марко Рубио исключил возможность сбивания российских самолетов, нарушающих воздушное пространство НАТО, если только те не совершают агрессивных действий.

Источник: как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью CBS News, которое приводит пресс-служба Госдепа

Детали: На вопрос, готовы ли США участвовать в сбивании российских самолетов, если те нарушат воздушное пространство, Рубио ответил: "Я не думаю, что кто-то говорил о сбивании российских самолетов, если они не атакуют".

Реклама:

"Я думаю, что вы видели, как НАТО реагирует на эти нарушения так, как мы реагируем на них всегда, а именно: когда они входят в ваше воздушное пространство или вашу оборонную зону, вы поднимаетесь и перехватываете их", – сказал он.

"И именно так поступило НАТО, и именно так НАТО будет поступать и в дальнейшем", – добавил государственный секретарь.

Рубио повторил слова посла США при ООН Майкла Волца, который накануне сказал, что Штаты будут работать с союзниками, "чтобы защитить каждый сантиметр территории НАТО".

РЕКЛАМА:

"Это обязательство остается неизменным", – сказал Рубио.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее сказал, что Альянс собирается принимать решения о применении силы против самолетов или дронов, которые нарушают его воздушное пространство, основываясь на разведывательной информации об уровне угрозы, которую они могут нести.

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна будет решительно защищать свое воздушное пространство, если летающие объекты нарушат его.

СШАНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ГБР провело обыски у экс-главы Службы внешней разведки – источники
Россияне нанесли удар "Искандерами" по учебному подразделению Сухопутных войск, есть потери
Крым "освободили" от горючего: на заправках оккупированного полуострова исчез бензин
Залужный раскритиковал Курскую операцию и оценил, почему провалилось контрнаступление 2023 года
картаDeepState: Россияне захватили два населенных пункта в Днепропетровской и Запорожской областях
Зеленский: Мы можем провести выборы во время прекращения огня
Все новости...
США
Макрона в Нью-Йорке не пропускала полиция из-за проезда кортежа Трампа
Зеленский встретился с Келлогом: говорили о ситуации на фронте и закупке оружия у США
В США арестовали мужчину за наведение лазерной указки на вертолет Трампа – СМИ
Последние новости
18:09
На западе Германии обнаружили очередное вмешательство в работу железной дороги
18:03
В Полтавской области мужчина сменил отчество на матроним и стал Людмиловичем
18:00
Экономика РФ охлаждается быстрее, чем ожидалось: правительство смирилось с застоем в экономике
17:58
Болгария пообещала прекратить договор о транзите российского газа в 2026 году
17:37
Нацбанк показал курс доллара и евро на четверг 25 сентября
17:35
Зеленский в ООН призвал Европу не потерять Молдову, как это было с Грузией
17:35
Совет ЕС одобрит торговое соглашение с Украиной в "ближайшие дни или недели"
17:24
Должны признавать ошибки и объяснять цены: Чмут рассказал, как "Вернись живым" выбирает производителей оружия
17:23
СБУ: 15 лет тюрьмы с конфискацией получил "крот" из Воздушных сил
17:15
Налоговая получила новый цифровой инструмент: какие возможности
Все новости...
Реклама:
Реклама: