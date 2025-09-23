Рубио исключил возможность сбивания самолетов РФ, нарушающих воздушное пространство НАТО
Государственный секретарь США Марко Рубио исключил возможность сбивания российских самолетов, нарушающих воздушное пространство НАТО, если только те не совершают агрессивных действий.
Источник: как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью CBS News, которое приводит пресс-служба Госдепа
Детали: На вопрос, готовы ли США участвовать в сбивании российских самолетов, если те нарушат воздушное пространство, Рубио ответил: "Я не думаю, что кто-то говорил о сбивании российских самолетов, если они не атакуют".
"Я думаю, что вы видели, как НАТО реагирует на эти нарушения так, как мы реагируем на них всегда, а именно: когда они входят в ваше воздушное пространство или вашу оборонную зону, вы поднимаетесь и перехватываете их", – сказал он.
"И именно так поступило НАТО, и именно так НАТО будет поступать и в дальнейшем", – добавил государственный секретарь.
Рубио повторил слова посла США при ООН Майкла Волца, который накануне сказал, что Штаты будут работать с союзниками, "чтобы защитить каждый сантиметр территории НАТО".
"Это обязательство остается неизменным", – сказал Рубио.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее сказал, что Альянс собирается принимать решения о применении силы против самолетов или дронов, которые нарушают его воздушное пространство, основываясь на разведывательной информации об уровне угрозы, которую они могут нести.
Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна будет решительно защищать свое воздушное пространство, если летающие объекты нарушат его.