Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Нікополі від обстрілів росіян загинула жінка

Олександр ШумілінВівторок, 23 вересня 2025, 19:11
У Нікополі від обстрілів росіян загинула жінка
Фото Лисака

У Нікополі Дніпропетровської області в результаті російських обстрілів загинула жінка.

Джерело: повідомлення керівника Дніпропетровської ОДА Сергія Лисака

Дослівно: "У Нікополі по медичну допомогу звернулись ще дві постраждалі жінки 86 і 55 років. Їхній стан задовільний, відновлюватися будуть вдома. Тож загалом сьогодні на Нікопольщині одна мешканка загинула і три отримали поранення".

Реклама:

Деталі: Лисак повідомив, що протягом доби всього було понад чотири десятки ворожих атак на регіон. Від ударів потерпали Покровська, Червоногригорівська, Мирівська, Марганецька громади. Росіяни застосували дрони і били з артилерії.

Нікопольвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ДБР провело обшуки в ексголови Служби зовнішньої розвідки – джерела
Росіяни вдарили "Іскандерами" по навчальному підрозділу Сухопутних військ: є втрати
Крим "звільнили" від пального: на заправках окупованого півострова зник бензин
Залужний розкритикував Курську операцію і оцінив, чому провалився контрнаступ 2023 року
мапаDeepState: Росіяни захопили два населені пункти на Дніпропетровщині та Запоріжжі
Зеленський: Ми можемо провести вибори під час припинення вогню
Усі новини...
Нікополь
Росіяни атакували Нікопольщину понад 15 разів за день: є поранений
Росіяни обстріляли Нікополь: 1 загибла і 5 постраждалих
Росія обстріляла Нікополь: загинула 27-річна жінка, ще двоє людей поранені
Останні новини
18:03
У Полтавській області чоловік змінив по батькові на матронім і став Людмиловичем
18:00
Економіка РФ охолоджується швидше, ніж очікувалося: уряд змирився із застоєм в економіці
17:58
Болгарія пообіцяла припинити договір про транзит російського газу у 2026 році
17:37
Нацбанк показав курс долара і євро на четвер 25 вересня
17:35
Зеленський в ООН закликав Європу не втратити Молдову, як було з Грузією
17:35
Рада ЄС схвалить торговельну угоду з Україною "найближчими днями чи тижнями"
17:24
Мають визнавати помилки та пояснювати ціни: Чмут розповів, як "Повернись живим" обирає виробників зброї
17:23
СБУ: 15 років ув’язнення з конфіскацією отримав "кріт" із Повітряних сил
17:15
Податкова отримала новий цифровий інструмент: які можливості
17:13
Європейський ринок електромобілів зростає, але Tesla втрачає позиції
Усі новини...
Реклама:
Реклама: