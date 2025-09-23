У Нікополі від обстрілів росіян загинула жінка

У Нікополі Дніпропетровської області в результаті російських обстрілів загинула жінка.

Джерело: повідомлення керівника Дніпропетровської ОДА Сергія Лисака

Дослівно: "У Нікополі по медичну допомогу звернулись ще дві постраждалі жінки 86 і 55 років. Їхній стан задовільний, відновлюватися будуть вдома. Тож загалом сьогодні на Нікопольщині одна мешканка загинула і три отримали поранення".

Деталі: Лисак повідомив, що протягом доби всього було понад чотири десятки ворожих атак на регіон. Від ударів потерпали Покровська, Червоногригорівська, Мирівська, Марганецька громади. Росіяни застосували дрони і били з артилерії.