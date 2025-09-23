В Никополе от обстрелов россиян погибла женщина
Вторник, 23 сентября 2025, 19:11
В Никополе Днепропетровской области в результате российских обстрелов погибла женщина.
Источник: сообщение главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака
Дословно: "В Никополе за медицинской помощью обратились еще две пострадавшие женщины 86 и 55 лет. Их состояние удовлетворительное, восстанавливаться будут дома. Итак, в целом сегодня в Никопольском районе одна жительница погибла и три получили ранения".
Детали: Лысак сообщил, что в течение суток всего было более четырех десятков вражеских атак на регион. От ударов пострадали Покровская, Червоногригоровская, Мировская, Марганецкая общины. Россияне применили дроны и били из артиллерии.