Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Трамп каже, що "за місяць зможе сказати", чи довіряє Путіну

Марія Ємець, Олександр ШумілінВівторок, 23 вересня 2025, 21:40
Трамп каже, що за місяць зможе сказати, чи довіряє Путіну
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп сказав, що поки не має готової відповіді з приводу того, чи довіряє він очільнику Кремля Владіміру Путіну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на словам Трампа під час спілкуванні з пресою на початку зустрічі з президентом України на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

Деталі: Від журналістів пролунало запитання, чи Трамп довіряє Путіну.

Реклама:

"Я зможу вам відповісти щодо цього через місяць, гаразд?", – відреагував Трамп.

Як відомо, останнім часом президент США неодноразово казав, що розчарований відсутністю прогресу у його спробах зупинити російсько-українську війну та що "Путін підвів його".

Останнім часом з Вашингтона лунали сигнали, що Трамп дозріває до рішення про санкції проти Росії, але поки цього так і не відбулося. 

РЕКЛАМА:

Водночас президент США заговорив про те, що бачить фактор доходів Росії від продажу енергоресурсів вкрай важливим у тому, щоб зупинити війну, та вимагає від Європи цілковито припинити купувати російські нафту й газ. Трамп знову акцентував на цьому під час свого виступу на засіданні Генасамблеї ООН. 

ПутінТрамп
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ДБР провело обшуки в ексголови Служби зовнішньої розвідки – джерела
Росіяни вдарили "Іскандерами" по навчальному підрозділу Сухопутних військ: є втрати
Крим "звільнили" від пального: на заправках окупованого півострова зник бензин
Залужний розкритикував Курську операцію і оцінив, чому провалився контрнаступ 2023 року
мапаDeepState: Росіяни захопили два населені пункти на Дніпропетровщині та Запоріжжі
Зеленський: Ми можемо провести вибори під час припинення вогню
Усі новини...
Путін
Путін боїться прямих перемовин і намагається виграти час для продовження війни – Зеленський
Зеленський про Трампа: Тепер він довіряє мені набагато більше
Відкрили двері для Путіна: три африканські країни заявили про вихід з МКС
Останні новини
18:03
У Полтавській області чоловік змінив по батькові на матронім і став Людмиловичем
18:00
Економіка РФ охолоджується швидше, ніж очікувалося: уряд змирився із застоєм в економіці
17:58
Болгарія пообіцяла припинити договір про транзит російського газу у 2026 році
17:37
Нацбанк показав курс долара і євро на четвер 25 вересня
17:35
Зеленський в ООН закликав Європу не втратити Молдову, як було з Грузією
17:35
Рада ЄС схвалить торговельну угоду з Україною "найближчими днями чи тижнями"
17:24
Мають визнавати помилки та пояснювати ціни: Чмут розповів, як "Повернись живим" обирає виробників зброї
17:23
СБУ: 15 років ув’язнення з конфіскацією отримав "кріт" із Повітряних сил
17:15
Податкова отримала новий цифровий інструмент: які можливості
17:13
Європейський ринок електромобілів зростає, але Tesla втрачає позиції
Усі новини...
Реклама:
Реклама: