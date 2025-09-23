Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп говорит, что "через месяц сможет сказать", доверяет ли он Путину

Мария Емец, Александр ШумилинВторник, 23 сентября 2025, 21:40
Трамп говорит, что через месяц сможет сказать, доверяет ли он Путину
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп сказал, что пока не имеет готового ответа по поводу того, доверяет ли он главе Кремля Владимиру Путину.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Трампа во время общения с прессой в начале встречи с президентом Украины на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Детали: Журналисты задали вопрос, доверяет ли Трамп Путину.

Реклама:

"Я смогу вам ответить на этот вопрос через месяц, хорошо?", – ответил Трамп.

Как известно, в последнее время президент США неоднократно говорил, что разочарован отсутствием прогресса в его попытках остановить российско-украинскую войну и что "Путин подвел его".

В последнее время из Вашингтона поступали сигналы, что Трамп приближается к решению о санкциях против России, но пока этого так и не произошло.

РЕКЛАМА:

В то же время президент США заговорил о том, что считает доходы России от продажи энергоресурсов крайне важным фактором для прекращения войны, и требует от Европы полностью прекратить покупку российской нефти и газа. Трамп вновь акцентировал на этом во время своего выступления на заседании Генассамблеи ООН.

ПутинТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ГБР провело обыски у экс-главы Службы внешней разведки – источники
Россияне нанесли удар "Искандерами" по учебному подразделению Сухопутных войск, есть потери
Крым "освободили" от горючего: на заправках оккупированного полуострова исчез бензин
Залужный раскритиковал Курскую операцию и оценил, почему провалилось контрнаступление 2023 года
картаDeepState: Россияне захватили два населенных пункта в Днепропетровской и Запорожской областях
Зеленский: Мы можем провести выборы во время прекращения огня
Все новости...
Путин
Путин боится прямых переговоров и пытается выиграть время для продолжения войны – Зеленский
Зеленский о Трампе: Теперь он доверяет мне гораздо больше
Открыли двери для Путина: три африканских страны заявили о выходе из МУС
Последние новости
18:09
На западе Германии обнаружили очередное вмешательство в работу железной дороги
18:03
В Полтавской области мужчина сменил отчество на матроним и стал Людмиловичем
18:00
Экономика РФ охлаждается быстрее, чем ожидалось: правительство смирилось с застоем в экономике
17:58
Болгария пообещала прекратить договор о транзите российского газа в 2026 году
17:37
Нацбанк показал курс доллара и евро на четверг 25 сентября
17:35
Зеленский в ООН призвал Европу не потерять Молдову, как это было с Грузией
17:35
Совет ЕС одобрит торговое соглашение с Украиной в "ближайшие дни или недели"
17:24
Должны признавать ошибки и объяснять цены: Чмут рассказал, как "Вернись живым" выбирает производителей оружия
17:23
СБУ: 15 лет тюрьмы с конфискацией получил "крот" из Воздушных сил
17:15
Налоговая получила новый цифровой инструмент: какие возможности
Все новости...
Реклама:
Реклама: