Трамп говорит, что "через месяц сможет сказать", доверяет ли он Путину

Президент США Дональд Трамп сказал, что пока не имеет готового ответа по поводу того, доверяет ли он главе Кремля Владимиру Путину.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Трампа во время общения с прессой в начале встречи с президентом Украины на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Детали: Журналисты задали вопрос, доверяет ли Трамп Путину.

"Я смогу вам ответить на этот вопрос через месяц, хорошо?", – ответил Трамп.

Как известно, в последнее время президент США неоднократно говорил, что разочарован отсутствием прогресса в его попытках остановить российско-украинскую войну и что "Путин подвел его".

В последнее время из Вашингтона поступали сигналы, что Трамп приближается к решению о санкциях против России, но пока этого так и не произошло.

В то же время президент США заговорил о том, что считает доходы России от продажи энергоресурсов крайне важным фактором для прекращения войны, и требует от Европы полностью прекратить покупку российской нефти и газа. Трамп вновь акцентировал на этом во время своего выступления на заседании Генассамблеи ООН.