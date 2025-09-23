Зеленський про Трампа: Тепер він довіряє мені набагато більше

Президент України Володимир Зеленський вважає, що президент США Дональд Трамп тепер більше довіряє йому, й зрозумів, що інформація від лідера Кремля Володимира Путіна була неправдивою.

Джерело: пресконференція Зеленського після зустрічі з Трампом, "Суспільне"

Пряма мова: "Це була дуже добра, конструктивна зустріч. Дуже важливо, що ми обговорювали, я не буду ділитися всіма деталями. Президент США знає деталі, я думаю він знає більше деталей ніж раніше".

Реклама:

Деталі: Також, за словами президента, Трамп поступово зрозумів, що Путін надавав йому неправдиву інформацію.

Пряма мова: "Поступово він зрозумів, що Путін просто ділився якоюсь інформацією, яка була далекою від правди на полі бою.

Тепер він довіряє набагато більше мені, тому що інформація, якою володіють моя розвідка, якою ми ділимося з нашими партнерами, це вже інше".

РЕКЛАМА:

Деталі: Зеленський додав, що Трамп згоден із думкою, що Росія намагається поширити війну.

Пряма мова: "Я сказав йому, що Путін не буде чекати на завершення війни в Україні. Натомість він буде намагатися шукати слабкі місця в Європі в країну членів НАТО, він буде намагатися це зробити. Я не знаю, який формат він обере, бо є і кібератаки, і інші.

Вчора ви бачили дрони у Данії, Норвегії – чи то з території Білорусі, чи то з Росії. Ми маємо повну картинку по дронах. Далі Румунія, Польща. Він використовує різні типи далекобійних дронів для того, щоб подивитися на стан готовності Європи. Я не знаю, яку країну він обере, але Європа готова".