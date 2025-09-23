Зеленский о Трампе: Теперь он доверяет мне гораздо больше

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что президент США Дональд Трамп теперь больше доверяет ему, поскольку понял, что информация от лидера Кремля Владимира Путина была ложной.

Источник: пресс-конференция Зеленского после встречи с Трампом, "Суспільне"

Прямая речь: "Это была очень хорошая, конструктивная встреча. Очень важно, что мы обсуждали, я не буду делиться всеми деталями. Президент США знает детали, я думаю, он знает больше деталей, чем раньше".

Детали: Также, по словам президента, Трамп постепенно понял, что Путин предоставлял ему ложную информацию.

Прямая речь: "Постепенно он понял, что Путин просто делился какой-то информацией, которая была далека от правды на поле боя.

Теперь он доверяет мне гораздо больше, потому что информация, которой располагает моя разведка, которой мы делимся с нашими партнерами, это уже другое".

Детали: Зеленский добавил, что Трамп согласен с мнением, что Россия пытается распространить войну.

Прямая речь: "Я сказал ему, что Путин не будет ждать завершения войны в Украине. Вместо этого он будет пытаться искать слабые места в Европе, в странах-членах НАТО, он будет пытаться это сделать. Я не знаю, какой формат он выберет, потому что есть и кибератаки, и другие.

Вчера вы видели дроны в Дании, Норвегии – то ли с территории Беларуси, то ли с России. У нас есть полная картина по дронам. Далее Румыния, Польша. Он использует различные типы дальнобойных дронов для того, чтобы посмотреть на состояние готовности Европы. Я не знаю, какую страну он выберет, но Европа готова".