Зеленский о Трампе: Теперь он доверяет мне гораздо больше

Татьяна ОлейникВторник, 23 сентября 2025, 23:21
Зеленский і Трамп. Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что президент США Дональд Трамп теперь больше доверяет ему, поскольку понял, что информация от лидера Кремля Владимира Путина была ложной.

Источник: пресс-конференция Зеленского после встречи с Трампом, "Суспільне"

Прямая речь: "Это была очень хорошая, конструктивная встреча. Очень важно, что мы обсуждали, я не буду делиться всеми деталями. Президент США знает детали, я думаю, он знает больше деталей, чем раньше".

Детали: Также, по словам президента, Трамп постепенно понял, что Путин предоставлял ему ложную информацию.

Прямая речь: "Постепенно он понял, что Путин просто делился какой-то информацией, которая была далека от правды на поле боя.

Теперь он доверяет мне гораздо больше, потому что информация, которой располагает моя разведка, которой мы делимся с нашими партнерами, это уже другое".

Детали: Зеленский добавил, что Трамп согласен с мнением, что Россия пытается распространить войну.

Прямая речь: "Я сказал ему, что Путин не будет ждать завершения войны в Украине. Вместо этого он будет пытаться искать слабые места в Европе, в странах-членах НАТО, он будет пытаться это сделать. Я не знаю, какой формат он выберет, потому что есть и кибератаки, и другие.

Вчера вы видели дроны в Дании, Норвегии – то ли с территории Беларуси, то ли с России. У нас есть полная картина по дронам. Далее Румыния, Польша. Он использует различные типы дальнобойных дронов для того, чтобы посмотреть на состояние готовности Европы. Я не знаю, какую страну он выберет, но Европа готова".

