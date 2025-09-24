Путін боїться прямих перемовин і намагається виграти час для продовження війни – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що правитель Росії Володимир Путін боїться перемовин та з’являється за кордоном лише для того, щоб виграти час для вбивств, вдаючи, що прагне дипломатії.

Джерело: Зеленський під час засідання високого рівня Ради безпеки ООН, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Зеленського: "Російський представник тут присутній, але, звичайно, не той, хто приймає реальні рішення.

Цей чоловік боїться сісти віч-на-віч з Україною та світом і відкрито зізнатися, що хоче лише війни. Натомість Путін відправляє делегатів, які не можуть і не хочуть зупинити кровопролиття, а коли він з'являється за кордоном, у Пекіні чи деінде, то лише для того, щоб виграти час для вбивств, вдаючи, що прагне дипломатії".

Деталі: Зеленський додав, що РФ щодня вбиває українців, руйнує міста України та не залишає жодних ознак того, що колись повернеться до принципів Статуту ООН.

Також він повідомив, що обговорив з президентом США Дональдом Трампом "кілька хороших ідей", як досягти миру, і сподівається, що вони спрацюють.

Пряма мова Зеленського: "Я вдячний за цю зустріч, і ми очікуємо, що дії Америки підштовхнуть Росію до миру".

Деталі: За його словами, сьогодні Україна будує нову архітектуру безпеки разом із Великою Британією, Францією та вже більш ніж 30 країнами в "Коаліції рішучих", а також обговорював з Трампом і іншими лідерами спільну систему захисту повітряного простору.

Пряма мова Зеленського: "Якби ми могли зміцнити наш повітряний простір за допомогою спільної системи, яка б блокувала російські ракети і дрони, це змусило б Росію припинити свої атаки з повітря, тому що все могло б бути заблоковано, і Путін був би змушений сидіти тут або в іншому поважному місці і шукати правду на землі. Якщо в небі немає війни, Росія не може продовжувати воювати на землі".

Нагадаємо: Президент США Дональд Трамп тепер вірить у шанси України відновити контроль над своєю територією в межах міжнародно визнаних кордонів.

Зазначимо, що цей допис президент США опублікував після того, як зустрівся з Володимиром Зеленським.

Відкрита частина розмови лише побіжно стосувалась війни Росії проти України: серед іншого, Трамп сказав, що поки не готовий говорити про американські гарантії безпеки для Києва, а про довіру до Владіміра Путіна скаже "через місяць".