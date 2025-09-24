Путин боится прямых переговоров и пытается выиграть время для продолжения войны – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правитель России Владимир Путин боится переговоров и появляется за границей лишь для того, чтобы выиграть время для убийств, делая вид, что стремится к дипломатии.

Источник: Зеленский во время заседания высокого уровня Совбеза ООН, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Зеленского: Российский представитель здесь присутствует, но, конечно, не тот, кто принимает реальные решения.

Реклама:

Этот человек боится сесть лицом к лицу с Украиной и миром и открыто признаться, что хочет только войны. Путин же отправляет делегатов, которые не могут и не хотят остановить кровопролитие, а когда он появляется за границей, в Пекине или где-нибудь, то лишь для того, чтобы выиграть время для убийств, делая вид, что стремится к дипломатии".

Детали: Зеленский добавил, что РФ ежедневно убивает украинцев, разрушает города Украины и не оставляет никаких признаков того, что когда-нибудь вернется к принципам Устава ООН.

Также он сообщил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом "несколько хороших идей", как добиться мира, и надеется, что они сработают.

РЕКЛАМА:

Прямая речь Зеленского: "Я благодарен за эту встречу, и мы ожидаем, что действия Америки подтолкнут Россию к миру".

Детали: По его словам, сегодня Украина строит новую архитектуру безопасности вместе с Великобританией, Францией и уже более 30 странами в "Коалиции решительных", а также обсуждал с Трампом и другими лидерами общую систему защиты воздушного пространства.

Прямая речь Зеленского: "Если бы мы могли укрепить наше воздушное пространство с помощью общей системы, которая блокировала бы российские ракеты и дроны, это заставило бы Россию прекратить свои атаки с воздуха, потому что все могло бы быть заблокировано, и Путин был бы вынужден сидеть здесь или в другом важном месте и не искать правду на земле".

Напомним: Президент США Дональд Трамп теперь верит в шансы Украины восстановить контроль над своей территорией в пределах международно признанных границ.

Отметим, что этот пост президент США опубликовал после того, как встретился с Владимиром Зеленским.

Открытая часть разговора лишь вскользь касалась войны России против Украины: среди прочего, Трамп сказал, что пока не готов говорить об американских гарантиях безопасности для Киева, а о доверии к Владимиру Путину скажет "через месяц".