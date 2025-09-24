Усі розділи
ЗСУ за добу знешкодили 970 окупантів і 2 ворожі літаки

Ірина БалачукСереда, 24 вересня 2025, 07:52
ЗСУ за добу знешкодили 970 окупантів і 2 ворожі літаки
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оброни продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – тільки за минулу добу відмінусували ще 970 окупантів та понад 500 одиниць озброєння і військової техніки загарбників.   

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 24.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 104 550 (+970) осіб,
  • танків – 11 201 (+2) од
  • бойових броньованих машин – 23 285 (+3) од,
  • артилерійських систем – 33 095 (+43) од,
  • РСЗВ – 1 496 (+1) од,
  • літаків – 426 (+2) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 62 820 (+334) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 62 616 (+130) од,
  • спеціальної техніки – 3 973 (+4) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
