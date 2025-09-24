ЗСУ за добу знешкодили 970 окупантів і 2 ворожі літаки
Середа, 24 вересня 2025, 07:52
Сили оброни продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – тільки за минулу добу відмінусували ще 970 окупантів та понад 500 одиниць озброєння і військової техніки загарбників.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 24.09.25 орієнтовно склали:
Реклама:
- особового складу – близько 1 104 550 (+970) осіб,
- танків – 11 201 (+2) од
- бойових броньованих машин – 23 285 (+3) од,
- артилерійських систем – 33 095 (+43) од,
- РСЗВ – 1 496 (+1) од,
- літаків – 426 (+2) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 62 820 (+334) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 62 616 (+130) од,
- спеціальної техніки – 3 973 (+4) од.
Дані уточнюються.