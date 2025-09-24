ВСУ за сутки обезвредили 970 оккупантов и 2 вражеских самолета

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за прошедшие сутки отминусовали еще 970 оккупантов и более 500 единиц вооружения и военной техники захватчиков.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 24.09.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 1 104 550 (+970) человек,

танков – 11 201 (+2) ед.

боевых бронированных машин – 23 285 (+3) ед.,

артиллерийских систем – 33 095 (+43) ед.,

РСЗО – 1 496 (+1) ед.,

самолетов – 426 (+2) ед.,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 62 820 (+334) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 62 616 (+130) ед.,

специальной техники – 3 973 (+4) ед.

Данные уточняются.