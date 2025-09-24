Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ за сутки обезвредили 970 оккупантов и 2 вражеских самолета

Ирина БалачукСреда, 24 сентября 2025, 07:52
ВСУ за сутки обезвредили 970 оккупантов и 2 вражеских самолета
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за прошедшие сутки отминусовали еще 970 оккупантов и более 500 единиц вооружения и военной техники захватчиков.   

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 24.09.25 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава – около 1 104 550 (+970) человек,
  • танков – 11 201 (+2) ед.
  • боевых бронированных машин – 23 285 (+3) ед.,
  • артиллерийских систем – 33 095 (+43) ед.,
  • РСЗО – 1 496 (+1) ед.,
  • самолетов – 426 (+2) ед.,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 62 820 (+334) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 62 616 (+130) ед.,
  • специальной техники – 3 973 (+4) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоСилы беспилотных систем поразили 3 газораспределительные станции в Луганской области
WP: глава Пентагона созвал сотни генералов на экстренную встречу без объяснения причин
Польскому президенту не понравились слова Зеленского о том, что они могут сбивать дроны
Из-за российских самолетов США поднимали авиацию возле Аляски
На Запорожской АЭС второй день продолжается блекаут из-за действий РФ
Бывшего президента Франции посадили на пять лет
Все новости...
Росcия
Вся Европа сталкивается с угрозами дестабилизации со стороны России – Макрон
Россия хочет переформатировать безопасность Европы под собственные амбиции – президент Эстонии в ООН
Рубио в очередной раз повторил о небезграничном терпении Трампа по санкциям против России
Последние новости
20:41
Украина организует представительства в четырех регионах мира на фоне открытия экспорта оружия
20:37
В Молдове приостановили деятельность партии экс-лидера Гагаузии из орбиты Шора
20:31
Вместо коров – бройлеры: на Львовщине построят еще одну птицефабрику
20:24
фотоИстребители Венгрии перехватили пять самолетов РФ над Балтийским морем
20:15
Правительство будет платить по 40 тысяч врачам в зоне боевых действий
20:05
фотоЗеленская в США встретилась с Меланией Трамп
20:02
Фортификации и восстановление: правительство выделит 615 миллионов на прифронтовые территории
19:59
Рютте высмеял заявление Кремля, что РФ – это медведь, а не "бумажный тигр"
19:58
футболОтдал лучшие годы жизни Лобановскому и выиграл Золотой мяч. История карьеры Игоря Беланова
19:56
"Укрзализныця" увеличит размер премий: кому и на сколько
Все новости...
Реклама:
Реклама: