ВСУ за сутки обезвредили 970 оккупантов и 2 вражеских самолета
Среда, 24 сентября 2025, 07:52
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за прошедшие сутки отминусовали еще 970 оккупантов и более 500 единиц вооружения и военной техники захватчиков.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 24.09.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1 104 550 (+970) человек,
- танков – 11 201 (+2) ед.
- боевых бронированных машин – 23 285 (+3) ед.,
- артиллерийских систем – 33 095 (+43) ед.,
- РСЗО – 1 496 (+1) ед.,
- самолетов – 426 (+2) ед.,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 62 820 (+334) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 62 616 (+130) ед.,
- специальной техники – 3 973 (+4) ед.
Данные уточняются.