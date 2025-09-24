На фронті 172 зіткнень з ворогом, з них 64 на Покровському напрямку – Генштаб

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 172 бойові зіткнення, найбільше з них на Покровському напрямку, де захисники зупинили 64 штурми окупантів.

Джерело: Генштаб

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 12 бойових зіткнень. Ворог завдав вісім авіаційних ударів, застосувавши при цьому 18 керованих авіабомб, та здійснив 172 обстріли, чотири з яких – із реактивних систем залпового вогню.

Реклама:

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 11 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Вовчанська, Одрадного та Западного.

На Куп’янському напрямку відбулося 5 ворожих атак. Оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Куп’янська, Кіндрашівки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог провів 15 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах Греківки, Новомихайлівки, Середнього, Колодязів, Новоселівки, Торського та Шандриголового.

РЕКЛАМА:

На Сіверському напрямку протягом минулої доби захисники зупинили три ворожі спроби просунутися вперед у районах Дронівки та Ямполя.

На Краматорському напрямку відбулося 3 боєзіткнення у районах Костянтинівки та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак поблизу Плещіївки, Олександро-Калинового, Софіївки, Катеринівки, Олександро-Шультиного, Щербинівки, Клебан-Бика, Русиного Яру, Яблунівки та Полтавки.

На Покровському напрямку захисники зупинили 64 штурмові дії агресора поблизу Володимирівки, Никанорівки, Нового Шахового, Золотого Колодязя, Новоекономічного, Миролюбівки, Родинського, Миколаївки, Променя, Лисівки, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Шевченка, Дачного та у бік Новоукраїнки і Філії.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 33 атаки у районах Новохатського, Олександрограда, Січневого, Новоселівки, Соснівки, Тернового, Новогеоргіївки, Піддубного, Комишувахи, Новомиколаївки, Новоіванівки та в бік Успенівки.

На Гуляйпільському напрямку сили оборони відбили 5 ворожих атак поблизу Полтавки.

На Оріхівському напрямку захисники відбили одну атаку противника в районі населеного пункту Кам’янське.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, один склад зберігання озброєння і військової техніки та передовий пункт управління противника.