На фронте 172 столкновений с врагом, из них 64 на Покровском направлении – Генштаб

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 172 боевых столкновения, больше всего из них на Покровском направлении, где защитники остановили 64 штурма окупантов.

Источник: Генштаб

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 12 боевых столкновений. Враг нанес восемь авиационных ударов, применив при этом 18 управляемых авиабомб, и совершил 172 обстрела, четыре из которых – из реактивных систем залпового огня.

Реклама:

На Южно-Слобожанском направлении враг 11 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Волчанска, Отрадного и Западного.

На Купянском направлении произошло 5 вражеских атак. Защитники отражали штурмовые действия противника в районах Купянска, Кондрашовки и Петропавловки.

В Лиманском направлении враг провел 15 атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах Грековки, Новомихайловки, Среднего, Колодцев, Новоселовки, Торского и Шандриголового.

РЕКЛАМА:

На Северском направлении за прошедшие сутки защитники пресекли три вражеских попытки продвинуться вперед в районах Дроновки и Ямполя.

На Краматорском направлении произошло 3 боестолкновения в районах Константиновки и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 17 атак вблизи Плещеевки, Александро-Калинового, Софиевки, Екатериновки, Александро-Шультиного, Щербиновки, Клебан-Быка, Русиного Яра, Яблоновки и Полтавки.

На Покровском направлении защитники остановили 64 штурмовых действия агрессора вблизи Владимировки, Никаноровки, Нового Шахматного, Золотого Колодца, Новоэкономического, Миролюбовки, Родинского, Николаевки, Луча, Лысовки, Зверевого, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Шевченко и Шевченко.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 33 атаки в районах Новохатского, Александрограда, Январского, Новоселовки, Сосновки, Тернового, Новогеоргиевки, Поддубного, Камышевахи, Новониколаевки, Новоивановки и в сторону Успеновки.

На Гуляйпольском направлении силы обороны отразили 5 вражеских атак вблизи Полтавки.

На Ореховском направлении защитники отразили одну атаку противника в районе населенного пункта Каменское.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, один склад хранения вооружения и военной техники и передовой пункт управления противника.