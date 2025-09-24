РФ атакувала 152-ма дронами: 126 знешкодили, але є влучання на 7 локаціях

У ніч на 24 вересня (із 18.00 23 вересня) противник атакував 152-ма ударними БпЛА, 126 дронів вдалося знешкодити, однак є і влучання на 7 локаціях.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Пряма мова ПС: "За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 126 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Реклама:

Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях".

Деталі: Загалом окупанти атакували 152-ма дронами типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське - ТОТ Криму. При цьому, близько 80 із них – Шахеди.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи сил оборони України.