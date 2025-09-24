Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

РФ атакувала 152-ма дронами: 126 знешкодили, але є влучання на 7 локаціях

Альона Мазуренко Середа, 24 вересня 2025, 09:46
РФ атакувала 152-ма дронами: 126 знешкодили, але є влучання на 7 локаціях
фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

У ніч на 24 вересня (із 18.00 23 вересня) противник атакував 152-ма ударними БпЛА, 126 дронів вдалося знешкодити, однак є і влучання на 7 локаціях.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Пряма мова ПС: "За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 126 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Реклама:

Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях".

Деталі: Загалом окупанти атакували 152-ма дронами типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське - ТОТ Криму. При цьому, близько 80 із них – Шахеди.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи сил оборони України.

Повітряні сили ЗСУповітряна тривогабезпілотникиППО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоСили безпілотних систем уразили 3 газорозподільчі станції в Луганській області
WP: глава Пентагону скликав сотні генералів на екстрену зустріч без пояснення причин
Польському президенту не сподобались слова Зеленського про те, що вони можуть збивати дрони
Через російські літаки США піднімали авіацію біля Аляски
На Запорізькій АЕС другий день триває блекаут через дії РФ
Колишнього президента Франції посадили на п'ять років
Усі новини...
Повітряні сили ЗСУ
Росіяни атакували Україну 3 ракетами та 115-ма БпЛА: було 15 влучань
Росія атакувала 54 безпілотниками: зафіксовано влучання 21 з них
Левову частку ворожих ракет Х-101 у суботу збили винищувачі F16
Останні новини
20:31
Замість корів – бройлери: на Львівщині збудують ще одну птахофабрику
20:24
фотоВинищувачі Угорщини перехопили п’ять літаків РФ над Балтійським морем
20:15
Уряд платитиме по 40 тисяч лікарям у зоні бойових дій
20:05
фотоЗеленська у США зустрілась із Меланією Трамп
20:02
Фортифікації та відновлення: уряд виділить 615 мільйонів на прифронтові території
19:59
Рютте висміяв заяву Кремля, що РФ – це ведмідь, а не "паперовий тигр"
19:58
футболВіддав найкращі роки Лобановському та виграв Золотий м'яч. Історія кар'єри Ігоря Бєланова
19:56
"Укрзалізниця" збільшить розмір премій: кому і на скільки
19:49
фотоСили безпілотних систем уразили 3 газорозподільчі станції в Луганській області
19:48
WP: глава Пентагону скликав сотні генералів на екстрену зустріч без пояснення причин
Усі новини...
Реклама:
Реклама: