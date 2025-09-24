Все разделы
РФ атаковала 152 дронами: 126 обезвредили, но есть попадания в 7 локациях

Алена МазуренкоСреда, 24 сентября 2025, 09:46
фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

В ночь на 24 сентября (с 18.00 23 сентября) противник атаковал 152 ударными БПЛА, 126 дронов удалось обезвредить, однако есть и попадания по 7 локациям.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Прямая речь ВС: "По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 126 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 26 ударных БПЛА по 7 локациям, а также падение сбитых (обломки) по 2 локациям".

Детали: Всего оккупанты атаковали 152 дронами типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов из направлений: Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ТОТ Крыма. При этом около 80 из них – Шахеды.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы сил обороны Украины.

Воздушные силы ВСУвоздушная тревогабеспилотникиПВО
