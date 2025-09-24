Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Трамп захопився хоробрістю Зеленського

Євген КізіловСереда, 24 вересня 2025, 11:05
Трамп захопився хоробрістю Зеленського
фото: Білий дім

Президент США Дональд Трамп висловив захоплення відважністю українського лідера Володимира Зеленського.

Джерело: Білий дім у соцмережі Х

Пряма мова Трампа: "Він хоробрий чоловік і веде запеклу боротьбу".

Реклама:

Деталі: Таку цитату американського президента Білий дім опублікував після зустрічі Зеленського і Трампа на полях Генеральної асамблеї ООН.

РЕКЛАМА:

Що передувало: 23 вересня, на пресконференції після зустрічі з Трампом, президент України висловив задоволення тим, що президент США Дональд Трамп тепер більше йому довіряє і розуміє, що інформація від лідера Кремля Володимира Путіна була неправдивою.

ТрампЗеленськийросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоСили безпілотних систем уразили 3 газорозподільчі станції в Луганській області
WP: глава Пентагону скликав сотні генералів на екстрену зустріч без пояснення причин
Польському президенту не сподобались слова Зеленського про те, що вони можуть збивати дрони
Через російські літаки США піднімали авіацію біля Аляски
На Запорізькій АЕС другий день триває блекаут через дії РФ
Колишнього президента Франції посадили на п'ять років
Усі новини...
Трамп
У Кремлі відповіли Трампу на порівняння РФ із "паперовим тигром"
Угорський міністр спробував виправдатися перед Трампом після його "наїзду" на Орбана
Трамп розуміє, що ми не можемо просто обмінятися територіями – Зеленський
Останні новини
20:31
Замість корів – бройлери: на Львівщині збудують ще одну птахофабрику
20:24
фотоВинищувачі Угорщини перехопили п’ять літаків РФ над Балтійським морем
20:15
Уряд платитиме по 40 тисяч лікарям у зоні бойових дій
20:05
фотоЗеленська у США зустрілась із Меланією Трамп
20:02
Фортифікації та відновлення: уряд виділить 615 мільйонів на прифронтові території
19:59
Рютте висміяв заяву Кремля, що РФ – це ведмідь, а не "паперовий тигр"
19:58
футболВіддав найкращі роки Лобановському та виграв Золотий м'яч. Історія кар'єри Ігоря Бєланова
19:56
"Укрзалізниця" збільшить розмір премій: кому і на скільки
19:49
фотоСили безпілотних систем уразили 3 газорозподільчі станції в Луганській області
19:48
WP: глава Пентагону скликав сотні генералів на екстрену зустріч без пояснення причин
Усі новини...
Реклама:
Реклама: