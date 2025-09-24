Трамп захопився хоробрістю Зеленського

Президент США Дональд Трамп висловив захоплення відважністю українського лідера Володимира Зеленського.

Джерело: Білий дім у соцмережі Х

Пряма мова Трампа: "Він хоробрий чоловік і веде запеклу боротьбу".

Деталі: Таку цитату американського президента Білий дім опублікував після зустрічі Зеленського і Трампа на полях Генеральної асамблеї ООН.

"He's a brave man, and he's putting up one hell of a fight." - @POTUS with President @ZelenskyyUa pic.twitter.com/WHjpeXUqvc — The White House (@WhiteHouse) September 23, 2025

Що передувало: 23 вересня, на пресконференції після зустрічі з Трампом, президент України висловив задоволення тим, що президент США Дональд Трамп тепер більше йому довіряє і розуміє, що інформація від лідера Кремля Володимира Путіна була неправдивою.