Трамп восхитился храбростью Зеленского

Президент США Дональд Трамп выразил восхищение отважностью украинского лидера Владимира Зеленского.

Источник: Белый дом в соцсети Х

Прямая речь Трампа: "Он храбрый человек и ведет ожесточенную борьбу".

Детали: Такую цитату американского президента Белый дом опубликовал после встречи Зеленского и Трампа на полях Генеральной ассамблеи ООН.

"He's a brave man, and he's putting up one hell of a fight." - @POTUS with President @ZelenskyyUa pic.twitter.com/WHjpeXUqvc — The White House (@WhiteHouse) September 23, 2025

Что предшествовало: 23 сентября, на пресс-конференции после встречи с Трампом, президент Украины выразил удовлетворение тем, что президент США Дональд Трамп теперь больше ему доверяет и понимает, что информация от лидера Кремля Владимира Путина была ложной.