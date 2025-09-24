Усі розділи
У центрі Бучі також будуть зупиняти рух на хвилину мовчання

Олександр ШумілінСереда, 24 вересня 2025, 11:26
Фото зі спільноти Вшануй

У Бучі Київської області щоранку будуть перекривати рух у центрі під час загальнонаціональної хвилини мовчання.

Джерело: повідомлення Бучанської міської ради

Дослівно: "Відтепер щоранку о 9:00 у Бучі під час загальнонаціональної хвилини мовчання буде перекрито рух на перехресті вулиць Польова та Енергетиків.

Зробіть це частиною своєї щоденної звички – згадаємо всіх і кожного, хто віддав життя за мир у нашому місті та нашій країні".

Передісторія:

  • 23 вересня рух головною вулицею столиці – Хрещатиком – вперше перекрили під час загальнонаціональної хвилини мовчання.

БучаКиїввійна
Буча
На Луганщині підірвались російські військові, які вбивали цивільних у Бучі
Оприлюднили невідомі кадри розстрілу цивільного в Бучі та мародерств російської армії
Розстрілювали цивільних у Бучі і знущалися: двом російським десантникам повідомили нові підозри
