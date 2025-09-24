У центрі Бучі також будуть зупиняти рух на хвилину мовчання

У Бучі Київської області щоранку будуть перекривати рух у центрі під час загальнонаціональної хвилини мовчання.

Джерело: повідомлення Бучанської міської ради

Дослівно: "Відтепер щоранку о 9:00 у Бучі під час загальнонаціональної хвилини мовчання буде перекрито рух на перехресті вулиць Польова та Енергетиків.

Зробіть це частиною своєї щоденної звички – згадаємо всіх і кожного, хто віддав життя за мир у нашому місті та нашій країні".

