У центрі Бучі також будуть зупиняти рух на хвилину мовчання
Середа, 24 вересня 2025, 11:26
У Бучі Київської області щоранку будуть перекривати рух у центрі під час загальнонаціональної хвилини мовчання.
Джерело: повідомлення Бучанської міської ради
Дослівно: "Відтепер щоранку о 9:00 у Бучі під час загальнонаціональної хвилини мовчання буде перекрито рух на перехресті вулиць Польова та Енергетиків.
Зробіть це частиною своєї щоденної звички – згадаємо всіх і кожного, хто віддав життя за мир у нашому місті та нашій країні".
Передісторія:
- 23 вересня рух головною вулицею столиці – Хрещатиком – вперше перекрили під час загальнонаціональної хвилини мовчання.