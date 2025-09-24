В центре Бучи также будут останавливать движение на минуту молчания

В Буче Киевской области каждое утро будут перекрывать движение в центре во время общенациональной минуты молчания.

Источник: сообщение Бучанского городского совета

Дословно: "Отныне каждое утро в 9:00 в Буче во время общенациональной минуты молчания будет перекрыто движение на перекрестке улиц Полевая и Энергетиков.

Сделайте это частью своей ежедневной привычки – вспомним всех и каждого, кто отдал жизнь за мир в нашем городе и нашей стране".

Предыстория: