В центре Бучи также будут останавливать движение на минуту молчания
Среда, 24 сентября 2025, 11:26
В Буче Киевской области каждое утро будут перекрывать движение в центре во время общенациональной минуты молчания.
Источник: сообщение Бучанского городского совета
Дословно: "Отныне каждое утро в 9:00 в Буче во время общенациональной минуты молчания будет перекрыто движение на перекрестке улиц Полевая и Энергетиков.
Сделайте это частью своей ежедневной привычки – вспомним всех и каждого, кто отдал жизнь за мир в нашем городе и нашей стране".
Предыстория:
- 23 сентября движение по главной улице столицы – Крещатику – впервые перекрыли во время общенациональной минуты молчания.