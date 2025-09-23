Усі розділи
У Києві вперше перекрили Хрещатик для хвилини мовчання: як це було

Ірина БалачукВівторок, 23 вересня 2025, 11:33
У Києві вперше перекрили Хрещатик для хвилини мовчання: як це було
23 вересня рух головною вулицею столиці – Хрещатиком – вперше перекрили під час загальнонаціональної хвилини мовчання.

Джерело: Громадська організація "Вшануй" у Facebook та КМДА в Telegram

Дослівно ГО: "Тепер щодня о 09:00 столиця зупинятиметься. Це заслуга абсолютно кожного, хто говорив, підтримував, зупинявся і продовжує діяти".

Деталі: "Вшануй" також опублікувала відео з місця події, коли всі авто на Хрещатику зупинились.

У КМДА підкреслили, що Київ зупинятиме рух на Хрещатику на хвилину мовчання щодня на доручення мера міста.

Дослівно КМДА: "Департамент транспортної інфраструктури підготував відповідний проєкт розпорядження, виконавши доручення мера Віталія Кличка від 11 вересня та підтримавши ініціативу депутатів Київради. О 9:00 рух перекриватимуть від Європейської площі до бульвару Тараса Шевченка".

Зазначається, що світлофори в цей час працюватимуть у режимі "всім червоний".

Обмеження не діятимуть під час повітряної тривоги.

Під час хвилини мовчання українці вшановують пам'ять загиблих внаслідок збройної агресії Росії проти України.   

Загальнонаціональна хвилина мовчання в Україні з'явилася після указу президента Володимира Зеленського № 143/2022 від 16 березня 2022 року.  

Передісторія:

Київполеглі в бою
