У Києві вперше перекрили Хрещатик для хвилини мовчання: як це було
23 вересня рух головною вулицею столиці – Хрещатиком – вперше перекрили під час загальнонаціональної хвилини мовчання.
Джерело: Громадська організація "Вшануй" у Facebook та КМДА в Telegram
Дослівно ГО: "Тепер щодня о 09:00 столиця зупинятиметься. Це заслуга абсолютно кожного, хто говорив, підтримував, зупинявся і продовжує діяти".
Деталі: "Вшануй" також опублікувала відео з місця події, коли всі авто на Хрещатику зупинились.
У КМДА підкреслили, що Київ зупинятиме рух на Хрещатику на хвилину мовчання щодня на доручення мера міста.
Дослівно КМДА: "Департамент транспортної інфраструктури підготував відповідний проєкт розпорядження, виконавши доручення мера Віталія Кличка від 11 вересня та підтримавши ініціативу депутатів Київради. О 9:00 рух перекриватимуть від Європейської площі до бульвару Тараса Шевченка".
Зазначається, що світлофори в цей час працюватимуть у режимі "всім червоний".
Обмеження не діятимуть під час повітряної тривоги.
Під час хвилини мовчання українці вшановують пам'ять загиблих внаслідок збройної агресії Росії проти України.
Загальнонаціональна хвилина мовчання в Україні з'явилася після указу президента Володимира Зеленського № 143/2022 від 16 березня 2022 року.
Передісторія:
- 22 вересня начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що готує розпорядження про перекриття Хрещатика під час хвилини мовчання щодня о 9:00.
