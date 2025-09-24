Окупанти розстріляли сім'ю і взяли їхню доньку в заручники для просування військ РФ

На Лиманському напрямку у районі населеного пункту Шандриголове окупанти розстріляли сім’ю цивільних та захопили неповнолітню доньку родини. Окупанти використовують її для прикриття своїх груп та подальшого просування.

Джерело: Третій армійський корпус

Дослівно: "З радіоперехоплень стало відомо: ще до початку штурму н.п. командир РФ з позивним "Балі" віддав наказ на знищення цивільного населення, інструкції діяти швидко і "убивать всех без розбора".

Підрозділ ворога увійшов до житлового будинку та розстріляв мирних мешканців, батьків дитини. Росіяни викрали дівчинку й продовжують штурмові дії, утримуючи її в заручниках, аби унеможливити ведення вогню по них".

Деталі: Підрозділи корпусу фіксують воєнний злочин окупантів у прямому ефірі: "Усі радіоперехоплення свідчать про заздалегідь спланований характер дій противника".

Третій армійський корпус наголошує на завчасній евакуації цивільних з району бойових дій.

Хоч у дописі не вказано, коли саме окупанти скоїли злочин, за даними мапи аналітиків DeepState, наразі російські загарбники активно наступають на Лиманському напрямку, зокрема в районі н.п Шандриголове.