Оккупанты расстреляли семью гражданских и взяли их дочь в заложники для продвижения войск РФ
На Лиманском направлении в районе населенного пункта Шандриголове оккупанты расстреляли семью гражданских и захватили несовершеннолетнюю дочь семьи. Оккупанты используют ее для прикрытия своих групп и дальнейшего продвижения.
Источник: Третий армейский корпус
Дословно: "Из радиоперехватов стало известно: еще до начала штурма н.п. командир РФ с позывным "Бали" отдал приказ на уничтожение гражданского населения, инструкции действовать быстро и "убивать всех без разбора".
Подразделение врага вошло в жилой дом и расстреляло мирных жителей, родителей ребенка. Россияне похитили девочку и продолжают штурмовые действия, удерживая ее в заложниках, чтобы сделать невозможным ведение огня по ним".
Детали: Подразделения корпуса фиксируют военное преступление оккупантов в прямом эфире: "Все радиоперехваты свидетельствуют о заранее спланированном характере действий противника".
Третий армейский корпус подчеркивает необходимость заблаговременной эвакуации гражданских из района боевых действий.
Хотя в сообщении не указано, когда именно оккупанты совершили преступление, по данным карты аналитиков DeepState, в настоящее время российские захватчики активно наступают на Лиманском направлении, в частности в районе н.п. Шандриголове.