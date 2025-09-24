Усі розділи
Літак із міністеркою оборони Іспанії намагалися збити з курсу через GPS над Калінінградом

Уляна Кричковська, Валентина РоманенкоСереда, 24 вересня 2025, 12:58
Літак із міністеркою оборони Іспанії намагалися збити з курсу через GPS над Калінінградом
Маргарита Роблес. ілюстративне фото з Вікіпедії

Літак, яким міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес летіла до Литви, зазнав несправності GPS під час польоту над російським Калінінградом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на El Mundo

Деталі: Повідомляється, що борт A330, що належить Повітряно-космічним силам Іспанії, який 24 вересня з Роблес на борту прямував до авіабази у Литві Шяуляй, під час прольоту над Калінінградом "зазнав спроби збиття з курсу за допомогою GPS".

Цей епізод, за поясненням командира на борту, є досить поширеним під час комерційних і військових польотів над територією Калінінграда, полягає у спробі дезорієнтувати пілотів.

Вказано, що у випадку з військовим літаком, на якому летіла Роблес, спроба не вдалася, оскільки літак отримує інструкції від військового супутника.

Як відомо, цього дня Роблес має зустрітися із міністеркою оборони Литви Довіле Шакалієне.

Передісторія:

Росіяхакери
