Літак із міністеркою оборони Іспанії намагалися збити з курсу через GPS над Калінінградом
Літак, яким міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес летіла до Литви, зазнав несправності GPS під час польоту над російським Калінінградом.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на El Mundo
Деталі: Повідомляється, що борт A330, що належить Повітряно-космічним силам Іспанії, який 24 вересня з Роблес на борту прямував до авіабази у Литві Шяуляй, під час прольоту над Калінінградом "зазнав спроби збиття з курсу за допомогою GPS".
Цей епізод, за поясненням командира на борту, є досить поширеним під час комерційних і військових польотів над територією Калінінграда, полягає у спробі дезорієнтувати пілотів.
Вказано, що у випадку з військовим літаком, на якому летіла Роблес, спроба не вдалася, оскільки літак отримує інструкції від військового супутника.
Як відомо, цього дня Роблес має зустрітися із міністеркою оборони Литви Довіле Шакалієне.
Передісторія:
- Нещодавно 13 країн ЄС закликали Європейську комісію вжити заходів у зв'язку з перебоями зв'язку Глобальної навігаційної супутникової системи (GNSS) в країнах спільноти.
- Також писали, що літак з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн під час польоту до Болгарії змушений був приземлятися за паперовими картами через збої в роботі GPS, які вважають наслідком російського втручання.