Самолет с министром обороны Испании пытались сбить с курса через GPS над Калининградом

Уляна Кричковская, Валентина РоманенкоСреда, 24 сентября 2025, 12:58
Маргарита Роблес. Иллюстративное фото из Википедии

Самолет, на котором министр обороны Испании Маргарита Роблес летела в Литву, испытал неисправность GPS во время полета над российским Калининградом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo

Детали: Сообщается, что борт A330, принадлежащий Воздушно-космическим силам Испании, который 24 сентября с Роблес на борту направлялся к авиабазе в Литве Шяуляй, во время пролета над Калининградом "подвергся попытке сбить с курса с помощью GPS".

Этот эпизод, по объяснению командира на борту, является достаточно распространенным во время коммерческих и военных полетов над территорией Калининграда и заключается в попытке дезориентировать пилотов.

Указано, что в случае с военным самолетом, на котором летела Роблес, попытка не удалась, поскольку самолет получает инструкции от военного спутника.

Как известно, в этот день Роблес должна встретиться с министром обороны Литвы Довиле Шакалиене.

Предыстория:

  • Недавно 13 стран ЕС призвали Европейскую комиссию принять меры в связи с перебоями связи Глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS) в странах сообщества.
  • Также писали, что самолет с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен во время полета в Болгарию вынужден был приземляться по бумажным картам из-за сбоев в работе GPS, которые считают следствием российского вмешательства.

