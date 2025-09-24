РФ скинула три авіабомби на Костянтинівку: 2 загиблих, 8 поранених

Російські окупанти у середу скинули 3 авіабомби на Костянтинівку Донецької області, в результаті чого щонайменше 2 людини загинули і 8 зазнали поранень, також продовжують тероризувати обстрілами Запорізьку область

Джерело: Донецька обласна прокуратура, очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Деталі: 24 вересня о 10:25 російські війська скинули 3 авіабомби "ФАБ-250" з модулем УМПК на Костянтинівку. Засоби ураження поцілили по житловій забудові.

Перебуваючи біля приватного будинку тілесні ушкодження, несумісні з життям, дістали двоє місцевих жителів 42 і 70 років.

Крім того, внаслідок атаки отримали поранення 8 цивільних віком від 39 до 94 років. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, переломи, рвану рану. Їм надано медичну допомогу. Деякі постраждалі перебувають у середньому і тяжкому станах, зазначають у прокуратурі.

У місцях влучань боєприпасів пошкоджено 16 приватних та 4 багатоквартирні житлові будинки, а також автомобіль.

У Запорізькій області 68-річна жінка загинула внаслідок ворожої атаки: росіяни атакували Василівський район FPV-дронами. Удар прийшовся по приватному будинку.

Крім цього, за даними Федорова, у Пологівському районі через атаку ворожого FPV-дрона дістало поранень подружжя - 82-річний чоловік та 78-річна жінка. Медики надають постраждалим допомогу.