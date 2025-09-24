Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

РФ сбросила три авиабомбы на Константиновку: 2 погибших, 8 раненых

Валентина РоманенкоСреда, 24 сентября 2025, 15:27
РФ сбросила три авиабомбы на Константиновку: 2 погибших, 8 раненых
фото Донецкой ОВА

Российские оккупанты в среду сбросили 3 авиабомбы на Константиновку Донецкой области, в результате чего по меньшей мере 2 человека погибли и 8 получили ранения, также продолжают терроризировать обстрелами Запорожскую область.

Источник: Донецкая областная прокуратура, глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, глава Запорожской ОВА Иван Федоров

Детали: 24 сентября в 10:25 российские войска сбросили 3 авиабомбы "ФАБ-250" с модулем УМПК на Константиновку. Средства поражения попали по жилой застройке.

Реклама:

Находясь возле частного дома, телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получили двое местных жителей 42 и 70 лет.

Кроме того, в результате атаки получили ранения 8 гражданских лиц в возрасте от 39 до 94 лет. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, переломы, рваные раны. Им оказана медицинская помощь. Некоторые пострадавшие находятся в среднем и тяжелом состоянии, отмечают в прокуратуре.

В местах попадания боеприпасов повреждены 16 частных и 4 многоквартирных жилых дома, а также автомобиль.

РЕКЛАМА:

В Запорожской области 68-летняя женщина погибла в результате вражеской атаки: россияне атаковали Васильевский район FPV-дронами. Удар пришелся по частному дому.

Кроме этого, по данным Федорова, в Пологовском районе в результате атаки вражеского FPV-дрона получили ранения супруги - 82-летний мужчина и 78-летняя женщина. Медики оказывают пострадавшим помощь.

Донецкая областьвоенные преступленияЗапорожская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоСилы беспилотных систем поразили 3 газораспределительные станции в Луганской области
WP: глава Пентагона созвал сотни генералов на экстренную встречу без объяснения причин
Польскому президенту не понравились слова Зеленского о том, что они могут сбивать дроны
Из-за российских самолетов США поднимали авиацию возле Аляски
На Запорожской АЭС второй день продолжается блекаут из-за действий РФ
Бывшего президента Франции посадили на пять лет
Все новости...
Донецкая область
Оккупанты расстреляли семью гражданских и взяли их дочь в заложники для продвижения войск РФ
Ночью россияне атаковали Краматорск, Никопольский и Харьковский районы: есть раненые
Россияне нанесли удар по Константиновке, один человек погиб
Последние новости
20:41
Украина организует представительства в четырех регионах мира на фоне открытия экспорта оружия
20:37
В Молдове приостановили деятельность партии экс-лидера Гагаузии из орбиты Шора
20:31
Вместо коров – бройлеры: на Львовщине построят еще одну птицефабрику
20:24
фотоИстребители Венгрии перехватили пять самолетов РФ над Балтийским морем
20:15
Правительство будет платить по 40 тысяч врачам в зоне боевых действий
20:05
фотоЗеленская в США встретилась с Меланией Трамп
20:02
Фортификации и восстановление: правительство выделит 615 миллионов на прифронтовые территории
19:59
Рютте высмеял заявление Кремля, что РФ – это медведь, а не "бумажный тигр"
19:58
футболОтдал лучшие годы жизни Лобановскому и выиграл Золотой мяч. История карьеры Игоря Беланова
19:56
"Укрзализныця" увеличит размер премий: кому и на сколько
Все новости...
Реклама:
Реклама: