РФ сбросила три авиабомбы на Константиновку: 2 погибших, 8 раненых

Российские оккупанты в среду сбросили 3 авиабомбы на Константиновку Донецкой области, в результате чего по меньшей мере 2 человека погибли и 8 получили ранения, также продолжают терроризировать обстрелами Запорожскую область.

Источник: Донецкая областная прокуратура, глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, глава Запорожской ОВА Иван Федоров

Детали: 24 сентября в 10:25 российские войска сбросили 3 авиабомбы "ФАБ-250" с модулем УМПК на Константиновку. Средства поражения попали по жилой застройке.

Находясь возле частного дома, телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получили двое местных жителей 42 и 70 лет.

Кроме того, в результате атаки получили ранения 8 гражданских лиц в возрасте от 39 до 94 лет. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, переломы, рваные раны. Им оказана медицинская помощь. Некоторые пострадавшие находятся в среднем и тяжелом состоянии, отмечают в прокуратуре.

В местах попадания боеприпасов повреждены 16 частных и 4 многоквартирных жилых дома, а также автомобиль.

В Запорожской области 68-летняя женщина погибла в результате вражеской атаки: россияне атаковали Васильевский район FPV-дронами. Удар пришелся по частному дому.

Кроме этого, по данным Федорова, в Пологовском районе в результате атаки вражеского FPV-дрона получили ранения супруги - 82-летний мужчина и 78-летняя женщина. Медики оказывают пострадавшим помощь.