"Стіна дронів" ЄС: Словаччина доєднається до обговорення, а Угорщина – ні

Речник Єврокомісії Тома Реньє 24 вересня у Брюсселі повідомив, що у нараді щодо створення "стіни дронів" на східному кордоні ЄС, яку у п’ятницю, 26 вересня, проведе єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс, візьме участь Словаччина та ще вісім держав Євросоюзу, представника Угорщини не буде.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова Реньє: "Можу підтвердити, що Словаччина тепер додана до переліку держав-членів (які візьмуть участь у зустрічі в п’ятницю – "ЄС") на додачу до семи прифронтових держав-членів – з Данією та Україною".

Деталі: Він уточнив, що на цьому етапі не може поділитися точним порядком денним. "Те, чого ми справді очікуємо від держав-членів, – це не просто зустріч для гарної картинки на папері. Це зустріч із сильним зобов’язанням і конкретними результатами", – підкреслив речник Єврокомісії.

Реньє підтвердив, що у зв’язку зі "стіною дронів" також "безперечно відбуватимуться обговорення з нашими партнерами по НАТО".

Що було раніше: