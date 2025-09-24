"Стена дронов" ЕС: Словакия присоединится к обсуждению, а Венгрия – нет

Спикер Еврокомиссии Тома Ренье 24 сентября в Брюсселе сообщил, что в совещании по созданию "стены дронов" на восточной границе ЕС, которое в пятницу, 26 сентября, проведет еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, примут участие Словакия и еще восемь государств Евросоюза, представителя Венгрии не будет.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь Ренье: "Могу подтвердить, что Словакия теперь добавлена в список государств-членов (которые примут участие во встрече в пятницу – "ЕС") в дополнение к семи прифронтовым государствам-членам – с Данией и Украиной".

Детали: Он уточнил, что на данном этапе не может поделиться точной повесткой дня. "То, чего мы действительно ожидаем от государств-членов, – это не просто встреча для красивой картинки на бумаге. Это встреча с сильными обязательствами и конкретными результатами", – подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Ренье подтвердил, что в связи со "стеной дронов" также "несомненно будут проходить обсуждения с нашими партнерами по НАТО".

Что предшествовало:

