Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Стена дронов" ЕС: Словакия присоединится к обсуждению, а Венгрия – нет

Татьяна Высоцкая, Станислав ПогориловСреда, 24 сентября 2025, 16:13
Стена дронов ЕС: Словакия присоединится к обсуждению, а Венгрия – нет
фото: getty images

Спикер Еврокомиссии Тома Ренье 24 сентября в Брюсселе сообщил, что в совещании по созданию "стены дронов" на восточной границе ЕС, которое в пятницу, 26 сентября, проведет еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, примут участие Словакия и еще восемь государств Евросоюза, представителя Венгрии не будет.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь Ренье: "Могу подтвердить, что Словакия теперь добавлена в список государств-членов (которые примут участие во встрече в пятницу – "ЕС") в дополнение к семи прифронтовым государствам-членам – с Данией и Украиной".

Реклама:

Детали: Он уточнил, что на данном этапе не может поделиться точной повесткой дня. "То, чего мы действительно ожидаем от государств-членов, – это не просто встреча для красивой картинки на бумаге. Это встреча с сильными обязательствами и конкретными результатами", – подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Ренье подтвердил, что в связи со "стеной дронов" также "несомненно будут проходить обсуждения с нашими партнерами по НАТО".

Что предшествовало:

РЕКЛАМА:
  • На совещание у еврокомиссара Кубилюса по поводу "стены дронов" были приглашены министры обороны приграничных государств ЕС: Эстония, Латвия, Финляндия, Литва, Польша, Румыния, Болгария, Дания, а также Украины.
  • Однако Венгрию и Словакию на нее не пригласили.
  • Словацкий президент Петер Пеллегрини сказал, что хочет, чтобы его страна участвовала в "стене дронов".
  • Дания примет участие в совещании по созданию "стены дронов" после того, как в районе аэропорта Копенгагена зафиксировали неизвестные беспилотники.

беспилотникиЕСВенгрияСловакия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоСилы беспилотных систем поразили 3 газораспределительные станции в Луганской области
WP: глава Пентагона созвал сотни генералов на экстренную встречу без объяснения причин
Польскому президенту не понравились слова Зеленского о том, что они могут сбивать дроны
Из-за российских самолетов США поднимали авиацию возле Аляски
На Запорожской АЭС второй день продолжается блекаут из-за действий РФ
Бывшего президента Франции посадили на пять лет
Все новости...
беспилотники
"Газпром Нефтехим Салават" снова подвергся удару беспилотников СБУ – источник
РФ атаковала 152 дронами: 126 обезвредили, но есть попадания в 7 локациях
В РФ второй раз за неделю дроны атаковали нефтехим в Башкортостане
Последние новости
20:41
Украина организует представительства в четырех регионах мира на фоне открытия экспорта оружия
20:37
В Молдове приостановили деятельность партии экс-лидера Гагаузии из орбиты Шора
20:31
Вместо коров – бройлеры: на Львовщине построят еще одну птицефабрику
20:24
фотоИстребители Венгрии перехватили пять самолетов РФ над Балтийским морем
20:15
Правительство будет платить по 40 тысяч врачам в зоне боевых действий
20:05
фотоЗеленская в США встретилась с Меланией Трамп
20:02
Фортификации и восстановление: правительство выделит 615 миллионов на прифронтовые территории
19:59
Рютте высмеял заявление Кремля, что РФ – это медведь, а не "бумажный тигр"
19:58
футболОтдал лучшие годы жизни Лобановскому и выиграл Золотой мяч. История карьеры Игоря Беланова
19:56
"Укрзализныця" увеличит размер премий: кому и на сколько
Все новости...
Реклама:
Реклама: