В Росії заявили, що дрони атакували Новоросійськ, де розташована військово-морська база

Російська влада повідомила, що безпілотники атакували місто Новоросійськ в Краснодарському краї, де розташована одна з військово-морських баз РФ у Чорному морі.

Джерело: повідомлення російських медіа і груп у Telegram

Деталі: Голова Новоросійська Андрій Кравченко повідомив про запровадження в місті режиму надзвичайної ситуації. За його словами в результаті атаки є жертви "та пошкодженнями в житловому секторі".

Також повідомляється, що центр Новоросійська був атакований нібито безпілотниками, пошкоджено сім будинків, включаючи готель. Також пошкодження отримали 20 машин, три з яких згоріли повністю.

Крім того, небезпека атаки безекіпажних катерів оголошена в Геленджику. В мережі публікують відео із водними безпілотниками в бухті Новоросійська, а також пожежами в місті.

В Україні поки ситуацію не коментували.