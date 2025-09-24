В России заявили, что дроны атаковали Новороссийск, где расположена военно-морская база

Российские власти сообщили, что беспилотники атаковали город Новороссийск в Краснодарском крае, где расположена одна из военно-морских баз РФ в Черном море.

Источник: сообщения российских СМИ и групп в Telegram

Детали: Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о введении в городе режима чрезвычайной ситуации. По его словам, в результате атаки есть жертвы "и повреждения в жилом секторе".

Также сообщается, что центр Новороссийска был атакован якобы беспилотниками, повреждены семь домов, включая гостиницу. Также повреждения получили 20 машин, три из которых сгорели полностью.

Кроме того, опасность атаки беспилотных катеров объявлена в Геленджике.

В сети публикуют видео с водными беспилотниками в бухте Новороссийска, а также пожарами в городе.

В Украине пока ситуацию не комментировали.