Через мобілізацію обвинувачених в Україні зупинили 20 тисяч кримінальних справ
Середа, 24 вересня 2025, 17:07
За три з половиною роки повномасштабної війни в Україні зупинили майже 20 тисяч кримінальних проваджень через мобілізацію обвинувачених.
Джерело: аналіз реєстру судових рішень, який провело NGL.media
Деталі: Автори проєкту вказують, що темпи ухвалення таких рішень у 2025 році зросли на 25%.
У квітні 2022 року судам в Україні дозволили зупиняти кримінальної провадження у випадку мобілізації обвинувачених.
Станом на вересень 2025 року з цієї причини загалом зупинили 19671 кримінальне провадження.
Цього року українські суди уже зупинили 4724 провадження.
Передісторія:
- У травні 2024 року Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт, який передбачає добровільну мобілізацію окремих категорій ув‘язнених.