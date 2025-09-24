Через мобілізацію обвинувачених в Україні зупинили 20 тисяч кримінальних справ

За три з половиною роки повномасштабної війни в Україні зупинили майже 20 тисяч кримінальних проваджень через мобілізацію обвинувачених.

Джерело: аналіз реєстру судових рішень, який провело NGL.media

Деталі: Автори проєкту вказують, що темпи ухвалення таких рішень у 2025 році зросли на 25%.

У квітні 2022 року судам в Україні дозволили зупиняти кримінальної провадження у випадку мобілізації обвинувачених.

Станом на вересень 2025 року з цієї причини загалом зупинили 19671 кримінальне провадження.

Цього року українські суди уже зупинили 4724 провадження.

Передісторія: