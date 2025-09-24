Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Через мобілізацію обвинувачених в Україні зупинили 20 тисяч кримінальних справ

Олександр ШумілінСереда, 24 вересня 2025, 17:07
Через мобілізацію обвинувачених в Україні зупинили 20 тисяч кримінальних справ
Фото: Getty Images

За три з половиною роки повномасштабної війни в Україні зупинили майже 20 тисяч кримінальних проваджень через мобілізацію обвинувачених.

Джерело: аналіз реєстру судових рішень, який провело NGL.media

Деталі: Автори проєкту вказують, що темпи ухвалення таких рішень у 2025 році зросли на 25%.

Реклама:

У квітні 2022 року судам в Україні дозволили зупиняти кримінальної провадження у випадку мобілізації обвинувачених.

Станом на вересень 2025 року з цієї причини загалом зупинили 19671 кримінальне провадження. 

 
Фото: NGL.media

Цього року українські суди уже зупинили 4724 провадження.

РЕКЛАМА:

Передісторія:

мобілізаціясуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоСили безпілотних систем уразили 3 газорозподільчі станції в Луганській області
WP: глава Пентагону скликав сотні генералів на екстрену зустріч без пояснення причин
Польському президенту не сподобались слова Зеленського про те, що вони можуть збивати дрони
Через російські літаки США піднімали авіацію біля Аляски
На Запорізькій АЕС другий день триває блекаут через дії РФ
Колишнього президента Франції посадили на п'ять років
Усі новини...
мобілізація
"ТЦК зробив пропозицію": Денис Бігус повідомив, що його мобілізували
Від мобілізації у диякони: на Волині викрили священника, який за $10 тисяч обіцяв чоловіку висвячення
Проблема Форреста Гампа
Останні новини
20:31
Замість корів – бройлери: на Львівщині збудують ще одну птахофабрику
20:24
фотоВинищувачі Угорщини перехопили п’ять літаків РФ над Балтійським морем
20:15
Уряд платитиме по 40 тисяч лікарям у зоні бойових дій
20:05
фотоЗеленська у США зустрілась із Меланією Трамп
20:02
Фортифікації та відновлення: уряд виділить 615 мільйонів на прифронтові території
19:59
Рютте висміяв заяву Кремля, що РФ – це ведмідь, а не "паперовий тигр"
19:58
футболВіддав найкращі роки Лобановському та виграв Золотий м'яч. Історія кар'єри Ігоря Бєланова
19:56
"Укрзалізниця" збільшить розмір премій: кому і на скільки
19:49
фотоСили безпілотних систем уразили 3 газорозподільчі станції в Луганській області
19:48
WP: глава Пентагону скликав сотні генералів на екстрену зустріч без пояснення причин
Усі новини...
Реклама:
Реклама: