Из-за мобилизации обвиняемых в Украине приостановили 20 тысяч уголовных дел
Среда, 24 сентября 2025, 17:07
За три с половиной года полномасштабной войны в Украине приостановили почти 20 тысяч уголовных производств из-за мобилизации обвиняемых.
Источник: анализ реестра судебных решений, проведенный NGL.media
Детали: Авторы проекта указывают, что темпы принятия таких решений в 2025 году выросли на 25%.
В апреле 2022 года судам в Украине разрешили приостанавливать уголовное производство в случае мобилизации обвиняемых.
По состоянию на сентябрь 2025 года по этой причине в общей сложности приостановили 19671 уголовное производство.
В этом году украинские суды уже приостановили 4724 производства.
Предыстория:
- В мае 2024 года Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект, который предусматривает добровольную мобилизацию отдельных категорий заключенных.