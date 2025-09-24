Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из-за мобилизации обвиняемых в Украине приостановили 20 тысяч уголовных дел

Александр ШумилинСреда, 24 сентября 2025, 17:07
Из-за мобилизации обвиняемых в Украине приостановили 20 тысяч уголовных дел
Фото: Getty Images

За три с половиной года полномасштабной войны в Украине приостановили почти 20 тысяч уголовных производств из-за мобилизации обвиняемых.

Источник: анализ реестра судебных решений, проведенный NGL.media

Детали: Авторы проекта указывают, что темпы принятия таких решений в 2025 году выросли на 25%.

Реклама:

В апреле 2022 года судам в Украине разрешили приостанавливать уголовное производство в случае мобилизации обвиняемых.

По состоянию на сентябрь 2025 года по этой причине в общей сложности приостановили 19671 уголовное производство. 

В этом году украинские суды уже приостановили 4724 производства.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

мобилизациясуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоСилы беспилотных систем поразили 3 газораспределительные станции в Луганской области
WP: глава Пентагона созвал сотни генералов на экстренную встречу без объяснения причин
Польскому президенту не понравились слова Зеленского о том, что они могут сбивать дроны
Из-за российских самолетов США поднимали авиацию возле Аляски
На Запорожской АЭС второй день продолжается блекаут из-за действий РФ
Бывшего президента Франции посадили на пять лет
Все новости...
мобилизация
"ТЦК сделал предложение": Денис Бигус сообщил, что его мобилизовали
От мобилизации в диаконы: разоблачен священник, который за $10 тысяч обещал мужчине рукоположение
Проблема Форреста Гампа
Последние новости
20:41
Украина организует представительства в четырех регионах мира на фоне открытия экспорта оружия
20:37
В Молдове приостановили деятельность партии экс-лидера Гагаузии из орбиты Шора
20:31
Вместо коров – бройлеры: на Львовщине построят еще одну птицефабрику
20:24
фотоИстребители Венгрии перехватили пять самолетов РФ над Балтийским морем
20:15
Правительство будет платить по 40 тысяч врачам в зоне боевых действий
20:05
фотоЗеленская в США встретилась с Меланией Трамп
20:02
Фортификации и восстановление: правительство выделит 615 миллионов на прифронтовые территории
19:59
Рютте высмеял заявление Кремля, что РФ – это медведь, а не "бумажный тигр"
19:58
футболОтдал лучшие годы жизни Лобановскому и выиграл Золотой мяч. История карьеры Игоря Беланова
19:56
"Укрзализныця" увеличит размер премий: кому и на сколько
Все новости...
Реклама:
Реклама: