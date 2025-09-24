Из-за мобилизации обвиняемых в Украине приостановили 20 тысяч уголовных дел

За три с половиной года полномасштабной войны в Украине приостановили почти 20 тысяч уголовных производств из-за мобилизации обвиняемых.

Источник: анализ реестра судебных решений, проведенный NGL.media

Детали: Авторы проекта указывают, что темпы принятия таких решений в 2025 году выросли на 25%.

В апреле 2022 года судам в Украине разрешили приостанавливать уголовное производство в случае мобилизации обвиняемых.

По состоянию на сентябрь 2025 года по этой причине в общей сложности приостановили 19671 уголовное производство.

В этом году украинские суды уже приостановили 4724 производства.

Предыстория: