СБУ: 15 років ув’язнення з конфіскацією отримав "кріт" із Повітряних сил

До 15 років ув’язнення з конфіскацією майна засудили російського агента, який шпигував у лавах Збройних сил України на Львівщині.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Йдеться про завербованого ворогом очільника квартирно-експлуатаційної служби однієї з бригад Повітряних сил ЗСУ, якого затримали влітку цього року.

Реклама:

Щоб залучити чоловіка до співпраці, окупанти задіяли його колишню дружину-ексвійськову, яка входить до агентурного апарату ФСБ у тимчасово захопленому Мелітополі. Далі він комунікував напряму із спецпризначенцем ворожої спецслужби, зазначають в СБУ.

За даними розслідування, зрадник готував координати для масштабної ракетно-дронової атаки РФ по авіаційній інфраструктурі України.

Суд визнав агента винним за кількома статтями Кримінального кодексу України:

РЕКЛАМА:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами).

Ексдружині "крота" підозру за держзраду в умовах війни оголошено заочно.