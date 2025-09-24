СБУ: 15 лет тюрьмы с конфискацией получил "крот" из Воздушных сил

К 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорили российского агента, который шпионил в рядах Вооруженных сил Украины на Львовщине.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Речь идет о завербованном врагом руководителе квартирно-эксплуатационной службы одной из бригад Воздушных сил ВСУ, которого задержали летом этого года.

Чтобы привлечь мужчину к сотрудничеству, оккупанты задействовали его бывшую жену-экс-военную, которая входит в агентурный аппарат ФСБ во временно захваченном Мелитополе. Далее он коммуницировал напрямую со спецназовцем вражеской спецслужбы, отмечают в СБУ.

По данным расследования, предатель готовил координаты для масштабной ракетно-дроновой атаки РФ по авиационной инфраструктуре Украины.

Суд признал агента виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боевыми припасами).

Бывшей жене "крота" подозрение в государственной измене в условиях войны объявлено заочно.