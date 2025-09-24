Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський в ООН закликав Європу не втратити Молдову, як було з Грузією

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловСереда, 24 вересня 2025, 17:35
Зеленський в ООН закликав Європу не втратити Молдову, як було з Грузією
Володимир Зеленський, фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у виступі на тижні високого рівня Генасамблеї ООН в Нью-Йорку у середу закликав Європу до більшої підтримки Молдови на тлі спроб Росії втягнути її у свою сферу впливу.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: У своїй промові Зеленський сказав, що Молдова знову захищається від втручання Росії, яка "намагається зробити з Молдовою те, що колись зробив Іран з Ліваном".

Реклама:

На думку українського президента, реакції світу на ці дії Кремля "знову недостатньо".

Пряма мова Зеленського: "Ми вже втратили Грузію в Європі. Права людини та європейський характер державної системи там лише скорочуються. Грузія залежить від Росії. І протягом багатьох, багатьох років Білорусь також рухається до залежності від Росії. Європа не може дозволити собі втратити і Молдову".

Деталі: Глава держави сказав, що світ "проігнорував необхідність допомогти Грузії" після нападу Росії у 2008 році та "втратив момент", коли Білорусь потрапила під російський вплив.

РЕКЛАМА:

Пряма мова Зеленського: "Для Європи підтримка стабільності Молдови не є дорогою – але її відсутність обійшлася б набагато дорожче. Ось чому ЄС повинен допомогти Молдові зараз – фінансуванням та енергетичною підтримкою, а не лише словами чи політичними жестами", – сказав Зеленський.

Що було раніше:

ЗеленськийЄСООНМолдова
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоСили безпілотних систем уразили 3 газорозподільчі станції в Луганській області
WP: глава Пентагону скликав сотні генералів на екстрену зустріч без пояснення причин
Польському президенту не сподобались слова Зеленського про те, що вони можуть збивати дрони
Через російські літаки США піднімали авіацію біля Аляски
На Запорізькій АЕС другий день триває блекаут через дії РФ
Колишнього президента Франції посадили на п'ять років
Усі новини...
Зеленський
Генасамблея ООН: стали відомі деталі графіку Зеленського
Токаєв заявив, що Казахстан готовий надати майданчик для переговорів України та РФ
Зеленський: Ми можемо провести вибори під час припинення вогню
Останні новини
20:41
Україна організує представництва у чотирьох регіонах світу на тлі відкриття експорту зброї
20:37
У Молдові призупинили діяльність партії екслідерки Гагаузії з орбіти Шора
20:31
Замість корів – бройлери: на Львівщині збудують ще одну птахофабрику
20:24
фотоВинищувачі Угорщини перехопили п’ять літаків РФ над Балтійським морем
20:15
Уряд платитиме по 40 тисяч лікарям у зоні бойових дій
20:05
фотоЗеленська у США зустрілась із Меланією Трамп
20:02
Фортифікації та відновлення: уряд виділить 615 мільйонів на прифронтові території
19:59
Рютте висміяв заяву Кремля, що РФ – це ведмідь, а не "паперовий тигр"
19:58
футболВіддав найкращі роки Лобановському та виграв Золотий м'яч. Історія кар'єри Ігоря Бєланова
19:56
"Укрзалізниця" збільшить розмір премій: кому і на скільки
Усі новини...
Реклама:
Реклама: