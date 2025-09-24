Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский в ООН призвал Европу не потерять Молдову, как это было с Грузией

Олег Павлюк, Станислав ПогориловСреда, 24 сентября 2025, 17:35
Зеленский в ООН призвал Европу не потерять Молдову, как это было с Грузией
Владимир Зеленский, фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский в выступлении на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в среду призвал Европу к большей поддержке Молдовы на фоне попыток России втянуть ее в свою сферу влияния.

Источник: "Европейская правда"

Детали: В своей речи Зеленский сказал, что Молдова снова защищается от вмешательства России, которая "пытается сделать с Молдовой то, что когда-то сделал Иран с Ливаном".

Реклама:

По мнению украинского президента, реакции мира на эти действия Кремля "снова недостаточно".

Прямая речь Зеленского: "Мы уже потеряли Грузию в Европе. Права человека и европейский характер государственной системы там только сокращаются. Грузия зависит от России. И на протяжении многих, многих лет Беларусь также движется к зависимости от России. Европа не может позволить себе потерять и Молдову".

Детали: Глава государства сказал, что мир "проигнорировал необходимость помочь Грузии" после нападения России в 2008 году и "упустил момент", когда Беларусь попала под российское влияние.

РЕКЛАМА:

Прямая речь Зеленского: "Для Европы поддержка стабильности Молдовы не является дорогой – но ее отсутствие обошлось бы гораздо дороже. Вот почему ЕС должен помочь Молдове сейчас – финансированием и энергетической поддержкой, а не только словами или политическими жестами", – сказал Зеленский.

Что предшествовало:

ЗеленскийЕСООНМолдова
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Из-за российских самолетов США поднимали авиацию возле Аляски
На Запорожской АЭС второй день продолжается блекаут из-за действий РФ
Бывшего президента Франции посадили на пять лет
Туск раскрыл, что стоит за словами Трампа о шансах Украины на возвращение территорий
фото, обновленоЦПК: СБУ лжет о причине обысков у экс-детективов НАБУ, это мелочная месть президента
Зеленский допустил, что не будет баллотироваться в президенты, если закончится война
Все новости...
Зеленский
Генассамблея ООН: стали известны детали графика Зеленского
Токаев заявил, что Казахстан готов предоставить площадку для переговоров Украины и РФ
Зеленский: Мы можем провести выборы во время прекращения огня
Последние новости
18:59
Сын 24-летней киевлянки, скончавшейся в больнице из-за обстрела РФ, находится в тяжелом состоянии
18:57
Антимонопольный комитет оштрафовал пять компаний: какие и за что
18:51
Мерц предложил использовать замороженные росактивы, чтобы предоставить Украине кредит
18:36
Насиловал и грабил: в Киеве будут судить 60-летнего рецидивиста, нападавшего на женщин
18:36
В Украине анонсировали начало поисково-эксгумационных работ в Польше
18:29
Польскому президенту не понравились слова Зеленского о том, что они могут сбивать дроны
18:19
Нацбанк показал курс доллара и евро на пятницу 26 сентября
18:07
Украина и ЕС решили продлить «транспортный безвиз» до марта 2027 года
18:04
Россия ударила по Чернигову: без электроснабжения осталось 30 тысяч жителей
17:55
По примеру бокса. Международная лыжная федерация ввела гендерное тестирование
Все новости...
Реклама:
Реклама: