Зеленский в ООН призвал Европу не потерять Молдову, как это было с Грузией

Президент Украины Владимир Зеленский в выступлении на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в среду призвал Европу к большей поддержке Молдовы на фоне попыток России втянуть ее в свою сферу влияния.

Источник: "Европейская правда"

Детали: В своей речи Зеленский сказал, что Молдова снова защищается от вмешательства России, которая "пытается сделать с Молдовой то, что когда-то сделал Иран с Ливаном".

По мнению украинского президента, реакции мира на эти действия Кремля "снова недостаточно".

Прямая речь Зеленского: "Мы уже потеряли Грузию в Европе. Права человека и европейский характер государственной системы там только сокращаются. Грузия зависит от России. И на протяжении многих, многих лет Беларусь также движется к зависимости от России. Европа не может позволить себе потерять и Молдову".

Детали: Глава государства сказал, что мир "проигнорировал необходимость помочь Грузии" после нападения России в 2008 году и "упустил момент", когда Беларусь попала под российское влияние.

Прямая речь Зеленского: "Для Европы поддержка стабильности Молдовы не является дорогой – но ее отсутствие обошлось бы гораздо дороже. Вот почему ЕС должен помочь Молдове сейчас – финансированием и энергетической поддержкой, а не только словами или политическими жестами", – сказал Зеленский.

