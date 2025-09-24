Поліція Нью-Йорка не пропускала Ердогана через кортеж Трампа
Поліція Нью-Йорка зупинила президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана через проїзд кортежу американського президента Дональда Трампа.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AP
Деталі: Як зазначає агентство, Ердоган разом зі своєю делегацією мусив чекати на вулиці, поки проїде кортеж Трампа.
На кадрах, поширених у соціальних мережах, видно, як турецький лідер чекає на вулиці в оточенні своїх охоронців, а поліцейські не дають великому натовпу пройти вулицею.
ABD polisi Trump'ın konvoyu geçeceği için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibini cadde ortasında bekletti pic.twitter.com/RClmcRATnG— DW Türkçe (@dw_turkce) September 24, 2025
На відео Ердоган виглядав помітно роздратованим.
Раніше повідомляли, що через кортеж Трампа нью-йоркська поліція також зупиняла французького президента Емманюеля Макрона.
Французький посадовець повідомив, що президент Макрон скористався цією нагодою, "щоб зателефонувати Дональду Трампу під час пішої прогулянки".