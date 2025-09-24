Полиция Нью-Йорка не пропускала Эрдогана из-за кортежа Трампа

Полиция Нью-Йорка остановила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана из-за проезда кортежа американского президента Дональда Трампа.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AP

Детали: Как отмечает агентство, Эрдоган вместе со своей делегацией должен был ждать на улице, пока проедет кортеж Трампа.

На кадрах, распространенных в социальных сетях, видно, как турецкий лидер ждет на улице в окружении своих охранников, а полицейские не дают большой толпе пройти по улице.

ABD polisi Trump'ın konvoyu geçeceği için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibini cadde ortasında bekletti pic.twitter.com/RClmcRATnG — DW Türkçe (@dw_turkce) September 24, 2025

На видео Эрдоган выглядел заметно раздраженным.

Ранее сообщалось, что из-за кортежа Трампа нью-йоркская полиция также останавливала французского президента Эмманюэля Макрона.

Французский чиновник сообщил, что президент Макрон воспользовался этой возможностью, "чтобы позвонить Дональду Трампу во время пешей прогулки".