Полиция Нью-Йорка не пропускала Эрдогана из-за кортежа Трампа

Татьяна ОлейникСреда, 24 сентября 2025, 18:51
Полиция Нью-Йорка не пропускала Эрдогана из-за кортежа Трампа
Полиция Нью-Йорка остановила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана из-за проезда кортежа американского президента Дональда Трампа.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AP

Детали: Как отмечает агентство, Эрдоган вместе со своей делегацией должен был ждать на улице, пока проедет кортеж Трампа.

На кадрах, распространенных в социальных сетях, видно, как турецкий лидер ждет на улице в окружении своих охранников, а полицейские не дают большой толпе пройти по улице.

На видео Эрдоган выглядел заметно раздраженным.

Ранее сообщалось, что из-за кортежа Трампа нью-йоркская полиция также останавливала французского президента Эмманюэля Макрона.

Французский чиновник сообщил, что президент Макрон воспользовался этой возможностью, "чтобы позвонить Дональду Трампу во время пешей прогулки".

