Росіяни понад пів сотні разів атакували Дніпропетровщину: загинула людина, ще 10 постраждали
Середа, 24 вересня 2025, 20:09
Понад 50 разів російські війська атакували Дніпропетровську область ракетами, артилерією та безпілотниками. Одна людина загинула, ще десять постраждали.
Джерело: голова ОВА Сергій Лисак
Пряма мова: "Вдень російські війська скерували ракету на Дніпро. Поранення отримали чотири людини. Усім надали допомогу.
По Синельниківщині агресор цілив безпілотниками. У Межівській громаді загинув 61-річний чоловік. Співчуття родині. Гучно було у Покровській і Миколаївській громадах. Пошкоджена інфраструктура, горіла суха трава".
Деталі: На Нікопольщині через обстріли постраждали 5 людей.
У Кам’янському районі постраждав ще один житель.