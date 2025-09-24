Усі розділи
Росіяни понад пів сотні разів атакували Дніпропетровщину: загинула людина, ще 10 постраждали

Тетяна ОлійникСереда, 24 вересня 2025, 20:09
Росіяни понад пів сотні разів атакували Дніпропетровщину: загинула людина, ще 10 постраждали
фото - дніпропетровська ова

Понад 50 разів російські війська атакували Дніпропетровську область ракетами, артилерією та безпілотниками. Одна людина загинула, ще десять постраждали.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Вдень російські війська скерували ракету на Дніпро. Поранення отримали чотири людини. Усім надали допомогу.

По Синельниківщині агресор цілив безпілотниками. У Межівській громаді загинув 61-річний чоловік. Співчуття родині. Гучно було у Покровській і Миколаївській громадах. Пошкоджена інфраструктура, горіла суха трава".

Деталі: На Нікопольщині через обстріли постраждали 5 людей.

У Кам’янському районі постраждав ще один житель.

Дніпропетровська областьбойові діїросійсько-українська війна
