Россияне более полусотни раз атаковали Днепропетровскую область: погиб человек, еще 10 пострадали
Среда, 24 сентября 2025, 20:09
Более 50 раз российские войска атаковали Днепропетровскую область ракетами, артиллерией и беспилотниками. Один человек погиб, еще десять пострадали.
Источник: глава ОВА Сергей Лысак
Прямая речь: "Днем российские войска направили ракету на Днепр. Поранены четыре человека. Всем оказана помощь.
По Синельниковскому району агрессор целился беспилотниками. В Межевской общине погиб 61-летний мужчина. Соболезнования семье. Громко было в Покровской и Николаевской общинах. Повреждена инфраструктура, горела сухая трава".
Детали: В Никопольском районе из-за обстрелов пострадали 5 человек.
В Каменском районе пострадал еще один житель.