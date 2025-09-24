Все разделы
Россияне более полусотни раз атаковали Днепропетровскую область: погиб человек, еще 10 пострадали

Татьяна ОлейникСреда, 24 сентября 2025, 20:09
Россияне более полусотни раз атаковали Днепропетровскую область: погиб человек, еще 10 пострадали
фото - днепропетровская ова

Более 50 раз российские войска атаковали Днепропетровскую область ракетами, артиллерией и беспилотниками. Один человек погиб, еще десять пострадали.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "Днем российские войска направили ракету на Днепр. Поранены четыре человека. Всем оказана помощь.

По Синельниковскому району агрессор целился беспилотниками. В Межевской общине погиб 61-летний мужчина. Соболезнования семье. Громко было в Покровской и Николаевской общинах. Повреждена инфраструктура, горела сухая трава".

Детали: В Никопольском районе из-за обстрелов пострадали 5 человек.

В Каменском районе пострадал еще один житель.

