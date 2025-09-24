Усі розділи
Рубіо і Лавров зустрілись на полях Генасамблеї ООН

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 24 вересня 2025, 20:15
Рубіо і Лавров зустрілись на полях Генасамблеї ООН
Фото: Марія Захарова

Державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розпочали зустріч у середу на полях 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

Джерело: як повідомляє "Європейська правда", фотографії зустрічі опублікувала речниця російського МЗС Марія Захарова

Деталі: У своєму Telegram-каналі Захарова виклала два фото "зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств Росії та США" без додаткових коментарів.

За словами російських пропагандистів ТАСС, зустріч розпочалась без вступного слова делегацій і триває в закритому форматі.

Після приходу до влади адміністрації Дональда Трампа її держсекретар Марко Рубіо кілька разів говорив з Лавровим телефоном.

Він також перетнувся в кулуарах саміту АСЕАН у Малайзії в липні 2025-го, зустріч у двосторонньому форматі тривала близько години.

СШАРосія
