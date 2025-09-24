Все разделы
Рубио и Лавров встретились на полях Генассамблеи ООН

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 24 сентября 2025, 20:15
Рубио и Лавров встретились на полях Генассамблеи ООН
Фото: Мария Захарова

Государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров начали встречу в среду на полях 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Источник: как сообщает "Европейская правда", фотографии встречи опубликовала пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова

Детали: В своем Telegram-канале Захарова выложила два фото "встречи руководителей внешнеполитических ведомств России и США" без дополнительных комментариев.

По словам российских пропагандистов ТАСС, встреча началась без вступительного слова делегаций и проходит в закрытом формате.

После прихода к власти администрации Дональда Трампа ее госсекретарь Марко Рубио несколько раз разговаривал с Лавровым по телефону.

Он также пересекся в кулуарах саммита АСЕАН в Малайзии в июле 2025 года, встреча в двустороннем формате длилась около часа.

СШАРосcия
