Рубіо передав Лаврову заклик Трампа, що треба зробити РФ для закінчення війни

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловСереда, 24 вересня 2025, 21:12
Рубіо передав Лаврову заклик Трампа, що треба зробити РФ для закінчення війни
Марко Рубі, Сергій Лавров, фото: "ТАСС"

Державний секретар США Марко Рубіо під час зустрічі з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим у середу передав заклик президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, щоб Москва зробили необхідні кроки для мирного врегулювання війни в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на представника Держдепу Томмі Піготта

Деталі: Під час зустрічі з Лавровим Рубіо, як зазначається, "повторив заклик президента Трампа припинити вбивства та необхідність, аби Москва зробила істотні кроки для тривалого врегулювання війни між Росією та Україною".

Зустріч глав зовнішньополітичних відомств Росії та США відбулась на полях сесії Генасамблеї ООН в закритому режимі і тривала менш як годину.

Їй передувала несподівана зміна риторики Дональда Трампа, який висловив припущення, що Україна може повернути захоплені Росією території.

Читайте такожТрамп на боці України? Чи матиме наслідки зміна риторики президента США

СШАРосіяросійсько-українська війна
