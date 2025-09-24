Рубио передал Лаврову призыв Трампа о том, что должна сделать РФ для окончания войны

Государственный секретарь США Марко Рубио во время встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в среду передал призыв президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, чтобы Москва предприняла необходимые шаги для мирного урегулирования войны в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на представителя Госдепа Томми Пиготта

Детали: Во время встречи с Лавровым Рубио, как отмечается, "повторил призыв президента Трампа прекратить убийства и необходимость, чтобы Москва предприняла существенные шаги для длительного урегулирования войны между Россией и Украиной".

Встреча глав внешнеполитических ведомств России и США состоялась на полях сессии Генассамблеи ООН в закрытом режиме и длилась менее часа.

Ей предшествовало неожиданное изменение риторики Дональда Трампа, который высказал предположение, что Украина может вернуть захваченные Россией территории.

