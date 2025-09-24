Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Рубио передал Лаврову призыв Трампа о том, что должна сделать РФ для окончания войны

Олег Павлюк, Станислав ПогориловСреда, 24 сентября 2025, 21:12
Рубио передал Лаврову призыв Трампа о том, что должна сделать РФ для окончания войны
Марко Рубио, Сергей Лавров, фото: "ТАСС"

Государственный секретарь США Марко Рубио во время встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в среду передал призыв президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, чтобы Москва предприняла необходимые шаги для мирного урегулирования войны в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на представителя Госдепа Томми Пиготта

Детали: Во время встречи с Лавровым Рубио, как отмечается, "повторил призыв президента Трампа прекратить убийства и необходимость, чтобы Москва предприняла существенные шаги для длительного урегулирования войны между Россией и Украиной".

Реклама:

Встреча глав внешнеполитических ведомств России и США состоялась на полях сессии Генассамблеи ООН в закрытом режиме и длилась менее часа.

Ей предшествовало неожиданное изменение риторики Дональда Трампа, который высказал предположение, что Украина может вернуть захваченные Россией территории.

Читайте такжеТрамп на стороне Украины? Будет ли иметь последствия смена риторики президента США

СШАРосcияроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Мерц: Германия "больше не живет в мире"
картаГенштаб показал маршрут венгерского дрона, который залетел в Украину
В Кремле заявили, что заявления Европы о сбивании самолетов РФ "опасны своими последствиями"
Беларусь хочет построить АЭС для поставки электричества на оккупированные РФ территории Украины
На Донетчине окупанты упекли 48 детей в психушки за "экстремизм"
видео, обновленоСын свидетеля по делу детектива НАБУ Магамедрасулова заявил об угрозах от СБУ, там отрицают
Все новости...
Россияне более полусотни раз атаковали Днепропетровскую область: погиб человек, еще 10 пострадали
Макрон против того, чтобы НАТО сбивало российские самолеты-нарушители
Последние новости
04:12
Трамп просит Верховный суд США отменить гражданство по праву рождения – СМИ
03:30
Мерц: Германия "больше не живет в мире"
02:57
обновленоВ ряде областей объявлена воздушная тревога из-за атаки вражеских БпЛА
02:43
Российские БпЛА нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области
02:05
Россия скрывает от Красного Креста больных и замученных украинских пленных – отчет ОБСЕ
01:16
Переутомление, стресс и не только: 12 причин, почему может дергаться глаз
01:06
Глава МИД Германии: Санкции против Ирана на уровне ООН будут возобновлены
00:50
Российские войска продвинулись возле пяти населенных пунктов в Донецкой области – DeepState
00:16
В Польше анонсировали законопроект против "бандеризма"
23:55
обновлено, видеоИз-за российского удара в Запорожье без света остались почти 9 тысяч абонентов
Все новости...
Реклама:
Реклама: