Рубио передал Лаврову призыв Трампа о том, что должна сделать РФ для окончания войны
Государственный секретарь США Марко Рубио во время встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в среду передал призыв президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, чтобы Москва предприняла необходимые шаги для мирного урегулирования войны в Украине.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на представителя Госдепа Томми Пиготта
Детали: Во время встречи с Лавровым Рубио, как отмечается, "повторил призыв президента Трампа прекратить убийства и необходимость, чтобы Москва предприняла существенные шаги для длительного урегулирования войны между Россией и Украиной".
Встреча глав внешнеполитических ведомств России и США состоялась на полях сессии Генассамблеи ООН в закрытом режиме и длилась менее часа.
Ей предшествовало неожиданное изменение риторики Дональда Трампа, который высказал предположение, что Украина может вернуть захваченные Россией территории.
