"Укрзалізниця" повідомила про затримку потягів через обстріли на Миколаївщині та Кіровоградщині
Четвер, 25 вересня 2025, 01:20
Вночі 25 вересня "Укрзалізниця" повідомили про затримку потягів внаслідок російських обстрілів на Миколаївщині та Кіровоградщині і знеструмлення окремих дільниць.
Джерело: "Укрзалізниця"
Дослівно УЗ: "Всі пасажири та бригади поїздів №54/254 Одеса – Дніпро, Кривий Ріг, №8/7 Одеса – Харків наразі перебувають в укриттях, за попередніми даними потерпілих немає".
Деталі В УЗ також зазначили, що цим же шляхом трохи згодом належить також пройти потягам №51/52 Запоріжжя – Одеса та №148/147 Київ – Одеса.
Та додали, що будуть затримки вказаних поїздів.
Дослівно УЗ: "Направляємо резервні тепловози на всі знеструмлені дільниці, оцінюємо пошкодження по мірі закінчення обстрілу".