"Укрзалізниця" повідомила про затримку потягів через обстріли на Миколаївщині та Кіровоградщині

Вночі 25 вересня "Укрзалізниця" повідомили про затримку потягів внаслідок російських обстрілів на Миколаївщині та Кіровоградщині і знеструмлення окремих дільниць.

Джерело: "Укрзалізниця"

Дослівно УЗ: "Всі пасажири та бригади поїздів №54/254 Одеса – Дніпро, Кривий Ріг, №8/7 Одеса – Харків наразі перебувають в укриттях, за попередніми даними потерпілих немає".

Деталі В УЗ також зазначили, що цим же шляхом трохи згодом належить також пройти потягам №51/52 Запоріжжя – Одеса та №148/147 Київ – Одеса.

Та додали, що будуть затримки вказаних поїздів.

Дослівно УЗ: "Направляємо резервні тепловози на всі знеструмлені дільниці, оцінюємо пошкодження по мірі закінчення обстрілу".